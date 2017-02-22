МИНСК, 23 фев — Sputnik. Совершение заказанного убийства предотвратили в Минске сотрудники пятого управления (по городу Минску) ГУБОПиК МВД, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По информации правоохранительных органов, трое минчан — семейная пара 1988 года рождения и их 59-летний родственник в течение месяца искали того, кто мог бы убить их партнера по бизнесу.

"Основным их мотивом было желание завладеть совместным бизнесом и вернуть старые долги", — рассказали в МВД.

Потенциальному киллеру заказчики готовы были заплатить пять тысяч долларов США.

В настоящее время все члены преступной группы задержаны и водворены в изолятор временного содержания. УСК по Минску возбудило уголовное дело по ст.13 ("Приготовление к преступлению"), ст.16 ("Соучастие в преступлении") и ст.147 УК Беларуси ("Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).

Кроме того, было установлено, что задержанные планировали организовать аналогичное преступление в отношении еще одного предпринимателя, жителя Минска. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.