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Заказное убийство предотвращено в Минске
23.02.2017 15:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев — Sputnik. Совершение заказного убийства предотвратили в Минске сотрудники пятого управления (по городу Минску) ГУБОПиК МВД, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе Министерства внутренних дел.
По информации правоохранительных органов, трое минчан — семейная пара 1988 года рождения и их 59-летний родственник в течение месяца искали того, кто мог бы убить их партнера по бизнесу.
© Sputnik / Анна Нефедова
"Основным их мотивом было желание завладеть совместным бизнесом и вернуть старые долги", — рассказали в МВД.
Потенциальному киллеру заказчики готовы были заплатить пять тысяч долларов США.
В настоящее время все члены преступной группы задержаны и водворены в изолятор временного содержания. УСК по Минску возбудило уголовное дело по статье 13 ("Приготовление к преступлению"), статье 16 ("Соучастие в преступлении") и статье 147 УК Беларуси ("Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения").
Кроме того, было установлено, что задержанные планировали организовать аналогичное преступление в отношении еще одного предпринимателя, жителя Минска. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.
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Трое родственников-предпринимателей искали исполнителя, который согласился бы за пять тысяч долларов избавить их от партнера по бизнесу.
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