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Встретят блинами. На площади, куда хотят прийти витебские тунеядцы, власти планируют Масленицу
23.02.2017 16:32 — Новости Общества | Tut.by
На площади Победы в Витебске, куда в полдень воскресенья зовут протестующих против налога на тунеядство, местные власти запланировали гуляния на Масленицу.
Около 250 человек, которые собрались в Витебске на площади Победы в минувшее воскресенье, 19 февраля,
Информацию об этом, которая появилась в СМИ, активно поддержали соцсети. В частности, в одном из самых популярных витебских пабликов объявление о воскресной акции
26 февраля по церковному календарю — Прощеное воскресенье, а по народному — последний день Масленицы. В связи с этим 22 февраля на сайте горисполкома
Ранее в план городских мероприятий на центральной городской площади Масленица не входила. Этот план обычно размещают на сайте горисполкома в начале каждого нового месяца или даже раньше — в конце предыдущего.
Праздник Масленицы в Витебске никогда до этого не праздновали на площади Победы. Обычно это делали в Задвинье, в парке Мазурино и в зоне отдыха на реке Витьба.
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Праздник Масленицы в Витебске никогда до этого не праздновали на площади Победы. Обычно это делали в Задвинье, в парке Мазурино и в зоне отдыха на реке Витьба.
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