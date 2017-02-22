На площади Победы в Витебске, куда в полдень воскресенья зовут протестующих против налога на тунеядство, местные власти запланировали гуляния на Масленицу.



Стихийный митинг на площади Победы в Витебске 19 февраля 2017 года. Фото: Игорь Матвеев

Около 250 человек, которые собрались в Витебске на площади Победы в минувшее воскресенье, 19 февраля, договорились , что придут на это же самое место к 12 часам дня 26 февраля. Целью встречи должен стать сбор подписей за отмену декрета президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Информацию об этом, которая появилась в СМИ, активно поддержали соцсети. В частности, в одном из самых популярных витебских пабликов объявление о воскресной акции собрало более тысячи комментариев, много лайков и репостов.

26 февраля по церковному календарю — Прощеное воскресенье, а по народному — последний день Масленицы. В связи с этим 22 февраля на сайте горисполкома появилась новость о том, что 26 февраля, с 11 до 14 часов, на площади Победы пройдет городское мероприятие «Веселится весь народ — Масленица к вам идет!». В программе — концерт, мастер-классы, спортивные состязания, дворовые игры прошлых лет, конкурсы, катание на лошадях. Будут работать пункты общественного питания. Надо полагать, всем желающим предложат традиционное масленичное угощение — блины.

Ранее в план городских мероприятий на центральной городской площади Масленица не входила. Этот план обычно размещают на сайте горисполкома в начале каждого нового месяца или даже раньше — в конце предыдущего.



Скриншот страницы сайта горисполкома, посвященной мероприятиям в феврале.

Праздник Масленицы в Витебске никогда до этого не праздновали на площади Победы. Обычно это делали в Задвинье, в парке Мазурино и в зоне отдыха на реке Витьба.