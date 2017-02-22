МИНСК, 23 фев — Sputnik. Мать обвиняемого Владислава Казакевича Ольга Можейко заявила, что медики не сообщили ей, что ее ребенок болен, передает в четверг корреспондент Sputnik из зала Минского городского суда.

Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Владислава Казакевича, который воскресным вечером 8 октября 2016 года с бензопилой и топором напал на женщин в ТЦ "Новая Европа". В результате полученных травм одна из них погибла, две получили ранения. Суд по делу начался в понедельник, сегодня в качестве свидетелей были вызваны врачи, наблюдавшие Казакевича, а также его мать, проживающая в Германии с сентября прошлого года.

Инициатива исходила от врачей

"Я не знала, что мой ребенок болен. Со мной никто не разговаривал, я не знала диагноза. Мне только сказали, а вы знаете, что он хочет покончить жизнь самоубийством. Я сказала "да". Но мне не сказали, что мой ребенок болен", — заявила Ольга Можейко. Она также заявила, что именно от врачей исходила инициатива снять его с диспансерного наблюдения в детском клиническом диспансере.

"За мгновение была собрана комиссия, мне сказали, что если он не хочет ходить в диспансер, ему уже 16 лет, и он может написать заявление. Ему дали бумагу, он обрадовался и написал", — рассказала она.

Ничто не предвещало беды

По ее словам, у нее были очень хороши взаимоотношения с сыном, а накануне четырех попыток суицидов в 2014 году ничего не предвещало мрачных событий.

"Новый учебный 2014 год начался очень оптимистично. Летом Влад много бегал, возмужал, вырос, как то даже прошли акне. Ничего не предвещало мрачных событий", — сказала мать обвиняемого.

Она рассказала, что ее сын "занимался с детства спортом, помогал родителям, повода не подавал, чтобы были плохие взаимоотношения".

"В 2014 году начался самый страшный как для матери период, его (Казакевича — Sputnik) госпитализация, это было для меня шоком. Его замкнутость меня пугала, я считала, что это особенность его характера, на наших взаимоотношениях его замкнутость не влияла", — сказала она.

Прокурор несколько раз задавал вопрос о том, как он реагировал на ее требования и только после того, как судья попросил ее подробно ответить на этот вопрос, женщина сказала: "Я ничего от него в принципе и не требовала. А мои замечания? Если он что-то смотрит по биологии, я делала ему замечание, мы всегда разговаривали. Я ему говорила: повесь рубашку в шкаф, он мне говорил — отстань, мама, не мешай".

"Только не расстраивайтесь"

Она также рассказала о попытке суицида своего сына, после которой его госпитализировали.

"Утром в один из дней в 2014 году прислал СМС "только не расстраивайтесь", я приехала в школу на такси, одноклассники говорят, что Влад какой то странный, я поехала искать его на Цнянку. Отец вызвал милицию, милиционер долго с ним разговаривал, потом мне сказал, что это была четвертая попытка суицида, что он не отдаст мне ребенка, что его нужно госпитализировать, что я ним не справлюсь. Что он забирался на высотное здание и хотел спрыгнуть. Я поехала в Новинки, там меня начали убеждать, что его нужно госпитализировать", — рассказала женщина в суде.

Отвечая на вопросы прокурора она отметила, что ее сын Влад никогда ни чем не объяснял свою суицидальные поведение, никогда ни на что не жаловался и не предъявлял претензий.

Она также сообщила, что в гимназии, в которой последние два года учился ее сын, было "много необоснованных претензий к Владу, типа замок сломают — Влад виноват, парту поломают — Влад виноват". По ее словам, учительница по биологии "устроила огромный скандал", когда он сдал чистый лист после контрольной. "А что, не может мальчик похулиганить, зачем разувать скандал?", — сказала мать.

Узнав о резне, заплакала

Она рассказала, что о том, что ее сын устроил кровавую резню в ТЦ "Новая Европа", ей сообщил бывший муж, а потом дочь. По ее словам, услышав это, она начала плакать.

Женщина сообщила, что в 2014 году она вышла замуж и уехала в Германию жить, но постоянно приезжала, "и Влад вообще не оставался один, с ним проживала сестра, дедушка навещал, пока не заболел".

Она также рассказала, что 6 сентября 2016 года она уехала в Германию, ее сын пошел в институт "Он знал что" я приеду 9 октября", — сказала женщина.

Мать считала, что он достаточно взрослый, он может о себе позаботиться, знает что приготовить, что купить, ему были оставлены каши, мясо.

Муж убитой в ТЦ женщина задал вопрос о том, наказывали ли его физически в детстве — она сказала "нет", и с сестрой — очень хорошие, доброжелательные, искренние отношения. "Но Влад замкнутый и не проявляет эмоций", — сказала она.

Когда женщина зашла в зал судебного заседания обвиняемый на нее никак не отреагировал, она также не кивнула своему сыну головой, что бы поприветствовать. На вопросы отвечала с волнением, но после допроса в зале не осталась, хотя имела на это право, однако просто вышла из зала.