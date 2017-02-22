|
В Гомеле начали вызывать в милицию участников "Марша нетунеядцев"
23.02.2017 16:43 — Новости Общества | Tut.by
Организаторам и активным участникам проведенного в минувшее воскресенье «Марша нетунеядцев» звонят из милиции и просят прийти в районные отделы для составления протоколов, об этом сообщил на своей странице в Фейсбук правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко.
«Начинается! Завтра в 12.00 вызывают в Центральный РОВД Гомеля к участковому инспектору Сергею Житникову для составления административного протокола по ст. 23.34 за участие в митинге 19 февраля. На вопрос, будете 3 тыс. протоколов составлять, участковый ответил — пока на тех, кого идентифицировали, — написал в соцсети Леонид Судаленко.
Правозащитник рассказал, что аналогичные приглашения пришли еще как минимум семи участникам акции: активисту ОГП Владимиру Непомнящих, председателю Гомельской областной организации Объединенной гражданской партии Василию Полякову, видеоблогерам Дмитрию Сабурову и Максиму Филиповичу.
— Не думаю, что власти будут преследовать простых гомельчан. Поэтому не стоит опасаться. Насколько я знаю, в других областных центрах, где в прошлое воскресенье проходили аналогичные акции, никому из милиции не звонили. Такое внимание к нам связываю с тем, что мы пригласили людей собраться снова 25 марта, если власти не отменят до этого времени декрет № 3, — предположил Судаленко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Начинается! Завтра в 12.00 вызывают в Центральный РОВД Гомеля к участковому инспектору Сергею Житникову для составления административного протокола по ст. 23.34 за...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии