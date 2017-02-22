Организаторам и активным участникам проведенного в минувшее воскресенье «Марша нетунеядцев» звонят из милиции и просят прийти в районные отделы для составления протоколов, об этом сообщил на своей странице в Фейсбук правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко.





«Начинается! Завтра в 12.00 вызывают в Центральный РОВД Гомеля к участковому инспектору Сергею Житникову для составления административного протокола по ст. 23.34 за участие в митинге 19 февраля. На вопрос, будете 3 тыс. протоколов составлять, участковый ответил — пока на тех, кого идентифицировали, — написал в соцсети Леонид Судаленко.

Правозащитник рассказал, что аналогичные приглашения пришли еще как минимум семи участникам акции: активисту ОГП Владимиру Непомнящих, председателю Гомельской областной организации Объединенной гражданской партии Василию Полякову, видеоблогерам Дмитрию Сабурову и Максиму Филиповичу.

— Не думаю, что власти будут преследовать простых гомельчан. Поэтому не стоит опасаться. Насколько я знаю, в других областных центрах, где в прошлое воскресенье проходили аналогичные акции, никому из милиции не звонили. Такое внимание к нам связываю с тем, что мы пригласили людей собраться снова 25 марта, если власти не отменят до этого времени декрет № 3, — предположил Судаленко.

Напомним , 19 февраля по всей Беларуси прошли акции протеста против налога на тунеядство. В Гомеле акция собрала более двух тысяч человек. С площади Восстания люди выдвинулись по улице Советской в сторону площади Ленина. Они скандировали «Я — нетунеядец!», «Я не раб!» «Нет декрету № 3». В толпе было много людей среднего и пенсионного возраста, а также семей с детьми.