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В Гродно открыли новый уникальный футбольный манеж под надувным куполом

23.02.2017 17:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Строительство нового объекта на территории бывшего спортивного лагеря «Юные космонавты» началось в августе 2016 года. Футбольный манеж обещали возвести за несколько месяцев, но строительство немного затянулось. Наконец спортивная площадка с надутым куполом была закончена и 23 февраля ее торжественно открыли.


На открытии присутствовали председатель АБФФ Сергей Румас, председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.




















К манежу с искусственным полем пристроено здание с раздевалками, тренерскими, гардеробом и другими нужными помещениями. Суммарная стоимость спортивного объекта — примерно 1,2 млн евро. Футбольный манеж будет находится на балансе футбольной школы гродненского ФК «Неман».

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Заниматься здесь будут дети с самого утра и до вечера: график тренировок уже расписан. Также здесь будут проходить различные соревнования.

Кстати, таких футбольных манежей в Беларуси еще нет. Планируется, что подобный спортивный объект появится в скором времени в Бресте, а уже потом — во всех остальных областных городах.

 
Теги: Брест
 
 
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Суммарная стоимость спортивного объекта - примерно 1,2 млн евро. Манеж на будет находится на балансе футбольной школы гродненского ФК "Неман". Заниматься здесь будут...

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