МИНСК, 23 фев – Sputnik. Сайт Министерства обороны Беларуси вышел из строя после сообщения об инциденте с самолетом МиГ-29 на аэродроме под Бобруйском.

Инцидент с самолетом на аэродроме под Бобруйском произошел в четверг: во время разгона истребителя МиГ-29 у боевой машины загорелся двигатель, пилот катапультировался .

После появления информации о данном ЧП на сайте белорусского военного ведомства главная страница портала стала недоступна. Вероятно, отсутствие доступа к сайту Минобороны связано с наплывом посетителей.

Подробности инцидента Минобороны пока не раскрывало.

Последнее ЧП с истребителем МиГ-29 произошло в Беларуси в ноябре 2014-го: военный самолет потерпел крушение в Брестской области, летчик выжил. Ранее подобные инциденты были зафиксированы в Пружанском и Ганцевичской районах — в апреле и сентябре 2010 года соответственно.

Сейчас ВВС Беларуси собирается кардинально обновить парк истребителей — планируется купить российские Су-30СМ , которые производятся корпорацией "Иркут".

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