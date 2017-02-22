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После сообщения об инциденте с МиГ-29 сайт Минобороны "лег"

23.02.2017 17:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев – Sputnik. Сайт Министерства обороны Беларуси вышел из строя после сообщения об инциденте с самолетом МиГ-29 на аэродроме под Бобруйском.

После сообщения об инциденте с МиГ-29 сайт Минобороны "лег"
© Sputnik/ Сергей Лескеть
Инцидент с МиГ-29 под Бобруйском: пилот успел катапультироваться

Инцидент с самолетом на аэродроме под Бобруйском произошел в четверг: во время разгона истребителя МиГ-29 у боевой машины загорелся двигатель, пилот катапультировался.

После появления информации о данном ЧП на сайте белорусского военного ведомства главная страница портала стала недоступна. Вероятно, отсутствие доступа к сайту Минобороны связано с наплывом посетителей.

Подробности инцидента Минобороны пока не раскрывало.

Последнее ЧП с истребителем МиГ-29 произошло в Беларуси в ноябре 2014-го: военный самолет потерпел крушение в Брестской области, летчик выжил. Ранее подобные инциденты были зафиксированы в Пружанском и Ганцевичской районах — в апреле и сентябре 2010 года соответственно.

Сейчас ВВС Беларуси собирается кардинально обновить парк истребителей — планируется купить российские Су-30СМ, которые производятся корпорацией "Иркут".

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Теги: Минск
 
 
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Возгорание двигателя произошло во время разгона самолета, однако негативных последствий не было допущено.

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