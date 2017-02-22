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После сообщения об инциденте с МиГ-29 сайт Минобороны "лег"
23.02.2017 17:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев – Sputnik. Сайт Министерства обороны Беларуси вышел из строя после сообщения об инциденте с самолетом МиГ-29 на аэродроме под Бобруйском.
© Sputnik/ Сергей Лескеть
Инцидент с самолетом на аэродроме под Бобруйском произошел в четверг: во время разгона истребителя МиГ-29 у боевой машины
После появления информации о данном ЧП на сайте белорусского военного ведомства главная страница портала стала недоступна. Вероятно, отсутствие доступа к сайту Минобороны связано с наплывом посетителей.
Подробности инцидента Минобороны пока не раскрывало.
Последнее ЧП с истребителем МиГ-29 произошло в Беларуси в ноябре 2014-го: военный самолет потерпел крушение в Брестской области, летчик выжил. Ранее подобные инциденты были зафиксированы в Пружанском и Ганцевичской районах — в апреле и сентябре 2010 года соответственно.
Сейчас ВВС Беларуси собирается кардинально обновить парк истребителей —
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Возгорание двигателя произошло во время разгона самолета, однако негативных последствий не было допущено.
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