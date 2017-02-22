МИНСК, 23 фев — Sputnik. Отец обвиняемого Владислава Казакевича считает, что у его сына в школе были непростые отношения, особенно с классным руководителем, об этом Валентин Казакевич заявил в ходе допроса в суде в четверг, передает корреспондент Sputnik из зала Минского городского суда.



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Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Владислава Казакевича, который воскресным вечером 8 октября 2016 года с бензопилой и топором напал на женщин в ТЦ "Новая Европа". В результате полученных травм одна из них погибла, две получили ранения. Суд по делу начался в понедельник, сегодня в качестве свидетелей были вызваны врачи, наблюдавшие Казакевича, а также его родители.

Психологическая несовместимость в школе

"У него были непростые отношения в школе, классная вызывала к себе и говорила что такие-то претензии к Владу. Мы так не считали. Я вообще считаю, что у классной с Владом была психологическая несовместимость", — заявил Казакевич-старший.

По его словам, "классная Влада вела себя так, как будто она была как судья, которая учит, как делать, как воспитывать".

Он также заявил, что никогда не применял к нему физическую силу, и у него с сыном всегда были "прекрасные отношения".

Прокурор пытался выяснить у Казакевича-старшего, знает ли он о причинах суицидального поведения его сына. "Когда я его видел, он был напичкан препаратами, он не мог говорить",- ответил на это Казакевич. "Когда я его спрашивал потом, он мне отвечал — все хорошо", — сказал свидетель. Судья спросил, что было дальше, Казакевич-старший ответил: "Мы перешли в другую школу". По его словам, его сын всегда был замкнутым и никогда не рассказывал о своих проблемах.



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"Я вам не Петросян"

В самом начале допроса в суде Казакевич-старший хихикнул в ответ на вопрос судьи, на что он сделал ему замечание. Судья задал традиционные для начала допроса вопросы — знаком ли он с обвиняемым и какие у них взаимоотношения. На что свидетель Казакевич, хихикнув, сказал: "это же мой сын и отношения у нас отличные, лучше не придумаешь". Тогда судья сказал: "я вам не Петросян, чтобы смеяться с моих вопросов".

Обвиняемый Казакевич без эмоций слушал допрос отца в суде и практически не смотрел на него.

Обрадовался тяге сына к ручному труду

Казакевич-старший рассказал, что осенью 2016 года его сын ему позвонил и задавал вопросы про бензопилу.



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"Он спрашивал про шведскую бензопилу. Я спросил, в связи с чем ты интересуешься, на что он ответил, что есть одна идея. Я обрадовался, что у него появилась тяга к ручному труду. Сказал, приходи, у меня есть пни — потренируешься. Когда я купил первую бензопилу в 2012 году, мы ездили на дачу, тренировались. Я считаю, что мужчина должен быть приучен к ручному труду", сказал отец обвиняемого. Данные показания сопровождались хихиканьем некоторых студентов МИТСО.

Прокурор попросил сделать перерыв, выходя из зала суда Казакевич-старший, обращаясь к сыну, сказал: "Влад, мы тебя любим".

После проведенной психиатрической экспертизы Казакевич был признан вменяемым. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.