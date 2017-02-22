﻿ Около 30 антивандальных уличных тренажеров установят в гродненском лесопарке Пышки. 21.by
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Около 30 антивандальных уличных тренажеров установят в гродненском лесопарке Пышки

23.02.2017 18:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Новые тренажеры в скором времени появятся в лесопарке Пышки. Об этом во время открытия нового футбольного манежа сообщил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, передает БЕЛТА.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Спортивная инфраструктура лесопарка будет развиваться и далее.

— Мы планируем установить около 30 антивандальных уличных тренажеров. Ранее три подобных тренажера установили на входе в Пышки, видим, что они пользуются популярностью. Продолжим работу в этом направлении, — отметил Мечислав Гой. При установке новых тренажеров учтут пожелания жителей города: тренажеры равномерно распределят вдоль пешеходных и велосипедных дорожек.

Велодорожки будут оборудованы освещением за счет средств, выделенных по программе трансграничного сотрудничества: соответствующий проект подан на конкурс. Продолжится и развитие территории вокруг футбольного манежа и крытой ледовой площадки, которые возведены на территории бывшего детского оздоровительного лагеря. Рассматриваются, в частности, предложения инвесторов по строительству рядом спортивной гостиницы.

— Лесопарк привлекает все большее количество отдыхающих. Для них мы должны создавать все условия, в том числе и место для парковки. Проект парковки на тысячу машино-мест уже готовится, появится она на месте неиспользуемой территории одного из городских предприятий неподалеку, — отметил Мечислав Гой. Планируется, что в будущем Пышки и базу отдыха на другом берегу Немана свяжет велопешеходный мост.

 
 
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При установке новых тренажеров учтут пожелания жителей города: тренажеры равномерно распределят вдоль пешеходных и велосипедных дорожек. Велодорожки будут...

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