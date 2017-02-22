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Терапевт из Климовичей за полтора года выписал себе почти 7 тысяч таблеток с психотропом
23.02.2017 18:11 — Новости Общества | Tut.by
Уголовное дело в отношении 31-летнего врача-терапевта Климовичской центральной больницы завершено. Его обвинили в незаконном обороте и хищении психотропных веществ, а также служебном подлоге. Обвинение предъявили и медсестре, которая работала с врачом.
Обвиняемого
Выяснилось, что выписывать рецепты врачу помогала его коллега — медсестра. Лекарственные препараты по ним врач покупал в аптеке сам или также через медсестру. Обвиняемый выписал в общей сложности 180 рецептов, по которым приобрел 6760 таблеток с психотропом, рассказала официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.
Экспертиза установила, что терапевт страдает симптомом зависимости от трамадола — токсикоманией.
Действия медсестры следствие квалифицировало как незаконный оборот психотропных веществ.
К дисциплинарной ответственности привлечены четыре сотрудника Климовичской ЦРБ.
Обвиняемый остается под стражей до суда.
В Могилеве
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Обвинение в незаконном обороте психотропов предъявили и медсестре.
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