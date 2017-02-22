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Терапевт из Климовичей за полтора года выписал себе почти 7 тысяч таблеток с психотропом

23.02.2017 18:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Уголовное дело в отношении 31-летнего врача-терапевта Климовичской центральной больницы завершено. Его обвинили в незаконном обороте и хищении психотропных веществ, а также служебном подлоге. Обвинение предъявили и медсестре, которая работала с врачом.

Обвиняемого задержали в октябре 2016 года с 19 таблетками трамадола общей массой более 3 граммов. Позже установили, что с мая 2015 по октябрь 2016 года врач-терапевт неоднократно вносил в амбулаторные карты больных не соответствующие действительности сведения. На их основании он выписывал ложные рецепты на получение трамадола, содержащего в своем составе опасное психотропное вещество, а затем сам покупал лекарство в аптеке.

Выяснилось, что выписывать рецепты врачу помогала его коллега — медсестра. Лекарственные препараты по ним врач покупал в аптеке сам или также через медсестру. Обвиняемый выписал в общей сложности 180 рецептов, по которым приобрел 6760 таблеток с психотропом, рассказала официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

Экспертиза установила, что терапевт страдает симптомом зависимости от трамадола — токсикоманией.

Действия медсестры следствие квалифицировало как незаконный оборот психотропных веществ.

К дисциплинарной ответственности привлечены четыре сотрудника Климовичской ЦРБ.

Обвиняемый остается под стражей до суда.

В Могилеве семь лет лишения свободы с конфискацией имущества получил врач, который продавал рецепты на психотропы. 33-летний терапевт одной из городских поликлиник продавал рецепты на психотропы, а на вырученные деньги покупал алкоголь. По купленным рецептам в специализированных аптеках Могилева было приобретено 910 таблеток трамадола, 140 таблеток димедрола и 200 таблеток клофелина, установили следователи. О враче правоохранителям рассказали сами покупатели — наркоманы.

 
Теги: Могилев
 
 
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Обвинение в незаконном обороте психотропов предъявили и медсестре.

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