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Суд по нападению в ТЦ "Европа". Родители обвиняемого: "Мы же не знали, что он больной ребенок"
23.02.2017 18:56 — Новости Общества | Tut.by
В четверг после обеда в Минском городском суде допросили родителей обвиняемого в
Первой выступила мама подростка. Женщина говорила много, общо, часто уходила от вопросов, рассказывая о вещах, которые не имеют никакого отношения к делу.
— Он всегда хорошо учился, послушный, занимается спортом, помогает родителям. Никаких поводов для волнения не давал, — рассказывала в суде Ольга Можейко. Сам Влад во время допроса не проявлял никаких эмоций.
Женщина объяснила, что «воспитывает сына с любовью». Ольга Александрова не согласна с тем, что ее сын жил один.
— Мы всегда проживали вместе, я вышла замуж в 2014 году, приезжала каждую неделю из Германии. В сентябре 2016 года уехала в Германию, но Влад знал, что я должна была приехать 9 октября (трагедия произошла 8 октября — прим. TUT.BY). Он был рад получить какую-то самостоятельность. Всегда мог о себе позаботиться. Сам готовил блинчики, каши, мясо, — говорит Ольга Можейко.
Она признается, что самым сложным для семьи был период после попытки суицида сына 9 октября 2014 года. Для нее это было шоком.
— Я считала, что замкнутость — это особенность его характера, — рассказала мама.
— Как он реагировал на ваши замечания, просьбы, требования? — уточнил гособвинитель.
— Я ничего в принципе от него не требовала, — удивилась женщина такому вопросу. — Если я с чем-то не согласна, могу сделать ему замечание, а он аргументирует.
— Какие он приводил аргументы? К примеру, вы просите его повесить вещи в шкаф, а он отвечает… - обратился к маме судья Петр Орлов.
— Он может сказать: «Отстань!» — и закрыть двери.
— Так в чем заключается дискуссия?
Этот вопрос остался без ответа.
Когда в 2014 году Казакевич пытался отравиться угарным газом, именно милиционер настоял, чтобы он лег на лечение в Новинки.
— Он сказал мне: «Я вам его не отдам, таких детей вижу сразу, ему нужна госпитализация», — объяснила Ольга Александровна.
— Так вы выяснили причину суицида? — задал вопрос гособвинитель.
— У Влада спрашиваешь, а он отвечает: «Мама, не волнуйся. Все хорошо. Никто и ни в чем не виноват, только я сам».
Женщина уверяет, что лечащие врачи сына в Новинках с ней
— И психолог, и священник мне посоветовали перевести сына из гимназии в обычную школу. Хотя Влад сразу не очень этого хотел. Сыну в новой школе было очень хорошо, комфортно, мне на душе стало легко, — рассказала мама обвиняемого.
Она считает, что конфликт в гимназии возник из-за того, что классный руководитель придирался к ее сыну. И если что-то происходило в классе: сломалась парта, потерялись ключи — учительница во всем обвиняла Казакевича. Несколько раз родителей вызывали в гимназию и жаловались на плохое поведение сына.
— Я Владу верю, у нас доверительные отношения, никогда не ставила его слова под сомнения. Однажды учительница поставила его перед всем классом, и он расплакался. Весной 2014 года меня вызвали на комиссию в гимназию из-за его поведения.
— Кому принадлежит инициатива снять вашего сына с учета? — спросил прокурор.
—
Вопрос о наблюдении Влада в детском неврологическом диспансере поднимался еще в сентябре 2015 года, но тогда врачи решили, что снимать рано, необходимо наблюдение.
— Мне никто ничего не объяснял. Психолог только сказала, что у сына суицидальные мысли. Я ответила: «И что? Может, он рисуется как подросток?».
Из показаний Ольги Можейко выходит, что в январе 2016 года врачи сами ей позвонили, попросили приехать в диспансер и предложили снять Влада с учета.
— За мгновение была собрана комиссия. Я была ошарашена. Думала, если на учет поставили, то сняться с него будет практически невозможно. Влад обрадовался, написал заявление, — вспоминает Ольга Александровна.
Прямо в кабинете она спросила у врачей, почему сын так себя ведет. Врачи сослались на особенности характера. Женщина говорит, что беседа врачей с сыном длилась всегда 5 минут, носила формальный характер.
— У вас спрашивали о том, снять его с учета или нет? — спросил судья.
— Я же не знала, что он больной ребенок!
Изменения в худшую сторону мама заметила после того, как сын расстался с девушкой.
— Влад спросил у меня: «Может, таблетки попить? Ты же заметила, что я расстроен?» Я ответила: «Заметила, но это твое личное дело, я не вмешиваюсь. В жизни часто бывают встречи и расставания».
И родители, и бабушки с дедушкой давали Владу деньги. Они лежали дома — всего около трех тысяч евро. Мама не переживала, что сын их растратит, потому что он не «не пил, не курил».
О том, что сын устроил нападение в ТЦ «Европа», матери по телефону сообщил бывший муж.
— Я даже произносить такое не могу… Я кричала, плакала. Дочка сказала: «Мама, это он. На видео его брюки и кроссовки».
Потерпевшего Александра, мужа погибшей женщины, который присутствует на суде, интересовали отношения в семье, а также то, почему Влад жил один.
— Была ли у него возможность жить с отцом вместе? — обратился он к маме обвиняемого.
— Нет, Влад никогда не хотел. Да и после пожара в 2011 году дом нуждался в ремонте.
После дачи показаний женщина могла остаться в зале, но ушла. После нее в суде выступил отец Влада.
Свою речь Валентин Казакевич начал с того, что у них с сыном всю жизнь «отличные отношения, лучше не придумаешь». В семье не было никаких конфликтных ситуаций, а вот в школе были.
После попытки суицида он сыну никаких вопросов не задавал, для себя решил: причиной всему стали проблемы с классным руководителем, больше не было никого и ничего, что могло толкнуть его на этот шаг.
— Она говорила, что Влад плохой. Зная его, он не мог такое вытворять. Послушайте, мы же вместе живем, это не вписывается в его поведение, — уверен Валентин Казакевич.
Незадолго до трагедии Влад заходил к отцу, взял деньги и быстро ушел. По телефону Валентин Казакевич обратил внимание: если раньше сын говорил монотонно, старался побыстрее прервать разговор, то в последние дни был веселым, в приподнятом настроении. Старший Казакевич решил, что у Влада с поступлением в МИТСО наконец-то наладилась жизнь. Разговор про бензопилу, когда сын интересовался определенной шведской маркой, не насторожил.
— Подумал, что появилась тяга к ручному труду. Предложил прийти ко мне, попилить пни, потренироваться. Сын еще сказал: У меня тут одна идея есть". Но дальше я его не спрашивал, — говорит Валентин Казакевич.
После допроса отец обратился к сыну за решеткой:
— Влад, мы тебя любим!
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В четверг после обеда в Минском городском суде допросили родителей обвиняемого в нападении в ТЦ "Европа" Влада Казакевича.
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