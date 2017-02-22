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Кто нарушает белорусско-украинскую границу
23.02.2017 19:08 — Новости Общества | Tut.by
Ко Дню защитника Отечества пограничники заставы «Сварынь» Пинского подгранотряда поделились с TUT.BY фрагментами видео с регистратора, установленного на границе.
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Ко Дню защитника Отечества пограничники заставы "Сварынь" Пинского подгранотряда предоставили TUT.BY фрагменты с видеорегистратора, установленного на границе.
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