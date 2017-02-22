23 февраля у Дворца Спорта прошел праздничный мужской забег, в котором участвовали только парни с голым торсом. Около 800 человек не побоялись раздеться в холод и пробежать дистанцию в 3,5 км. Мы побывали на забеге, поздравили самых быстрых и смелых и узнали у болельщиц, кто для них настоящие мужчины.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За несколько минут до забега у Дворца Спорта уже собралась толпа полураздетых как совсем юных ребят, так взрослых мужчин. Некоторые — в шапках-ушанках, несколько парней пришли с расписанными телами, особенно стильные — в солнечных очках, среди смельчаков в толпе есть даже босой дедушка.

Очевидно, что мелкий дождь парням не был помехой. Мужчины делают разминку и стартуют.





















































Через 3 минуты прибежали первые финалисты забега на 1 км. На финише их встречали симпатичные девушки в белых шубках и каждому вешали на шею серебристую медаль в виде звезды.

Хоть болельщиц пришло не так много как участников, но слышно было, как девушки прибежавшим парням говорили: «А поцеловать?», а мамы заботливо просили сыновей накинуть кофту на плечи.

А вот сертификатами награждали только тех победителей забега, кто взял дистанцию в 3,5 км. За 10 минут 40 секунд это расстояние пробежал Александр Санько. От белорусской федерации легкой атлетики он получил сертификат на 150 рублей. Вторым финишировал с небольшим отрывом Андрей Вайдо, он пробежал дистанцию за 10 минут 56 секунд и получил 100 рублей. Третьим стал Сергей Васюкович с результатом в 11 минут 2 секунды. От организаторов он получил сертификат на сумму 70 рублей.









В забеге принимали участие депутаты Палаты представителей — Вадим Девятовский и Александр Богданович. Среди постоянных гостей подобных забегов был Дмитрий Тимашков из команды «Крылья Ангелов».









«Настоящий мужчина любит и бережет своих женщин»

Сестры Алена и Лиза пришли поболеть за 43-летнего папу Сергея, который побежал километр.

— Парни наши сейчас работают, а вот папе предложили на работе поучаствовать — он согласился. Мы пришли его поддержать, он сказал, что забег посвятил нам и маме.

Девушки говорят, что папа для них идеал мужчины.

— Это тот, кто заботится о своей семье, бережет и любит своих женщин, кто живет ради них.









Аня и Снежана стоят в толпе и аплодируют мужчинам, которые финишируют. На девятой минуте забега глядя на парня говорят: «Смотри, он бежит один, а за ним — никого нет!»

— Мы пришли просто посмотреть. У нас тут не бегут знакомые или друзья. А настоящий мужчина — который может за девушку постоять, поддерживает ее. Это тот, на кого можно положиться. Ну и, конечно, у него должен быть доход.

Неподалеку стоят две подруги, девушки ждут приятеля — 18-летнего Тимофея, который бежит 3,5 километров. Одна из девушек Ира говорит, что для нее идеал мужчины — ее отец.

— Мой папа военный, он мужественный и смелый. Всегда готов постоять за семью. Это стена, за которой ты себя чувствуешь настоящей девочкой.









Четыре девушки пришли на забег специально поболеть за всех парней, хотя никто из знакомых участия не принимал. Дарья, Алина и Наташа говорят, что просто любят всех мужчин.

— Парни сегодня суперские! Настоящий мужчина должен отвечать за свои поступки, быть уверенным в себе. Хорошо бы, чтобы он был обаятельным. Главное — чтобы девушка чувствовала себя с ним, как за каменной стеной.

Их подруга Вилора напоминает, что парень еще должен быть веселым.

— Чувство юмора — это очень важно. Надо же весело проводить время! И еще хотелось бы чтобы он следил за собой.

Девушки считают, что доход — не главное. Если он целеустремленный, то женщина, оказывая ему поддержку, сможет с этим помочь.

Из мужчин-символов девушки вспоминают спортсмена Владимира Турчинского, актеров Райана Гослинга и Джорджа Клуни. Но уточняют: неизвестно, что скрывается за их приятной внешностью, поэтому им нравится только образ.





Даша и Маруся, накинув капюшоны от дождя, дожидаются всех бегунов до последнего. Девушки говорят, что пришли полюбоваться на парней.

— В такую погоду бегать — поступок настоящего мужчины. Вообще парень должен выглядеть мужественно, чтобы было понятно, что это не какая-нибудь девушка в узких штанишках.

Одной из последних после награждения просим высказаться Марину. Сегодня она была одной из тех симпатичных девушек, которые на финише вешали парням на шею медали. Марина говорит, что мужественность у нее ассоциируется только с внутренним стержнем молодого человека.

— Мужчина может быть накаченным, но испугаться чего угодно и не защитить свою женщину. Сегодня был настоящий пример мужественности. Никто не откажется от такого зрелища, когда мимо тебя пробегает столько красавчиков с голым торсом!



