Доброе утро!

Смотрите, какое чудо! Веселый лыжник из Венесуэлы произвел фурор на чемпионате мира: сначала его не хотели пропускать через границу, так как с собой у него было всего 20 евро, потом он опоздал на старт, падал, ломал палки, проиграл полчаса за 3 километра… В общем, это стоит видеть!





ВАЖНОЕ

Три года назад нашу соседку Украину встряхнуло. Верховная рада Украины сместила президента Виктора Януковича и временно вручила эту должность Александру Турчинову. Формально революция закончилась в этот день, реально — перемены в Украине только начались. Нашу южную соседку впереди ждало отторжение Крыма и война на Донбассе, выборы президента и парламента, подписание выстраданного соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. Ради чего все это было ?





Среди других наших соседей вновь поднялась тема строительства БелАЭС. «Это не проблема одних лишь Литвы и Беларуси», — уверен литовский премьер Саулюс Сквернялис. Президент Литвы Даля Грибаускайте и вовсе назвала БелАЭС геополитическим проектом России, «недоброжелательно направленным против Литвы»: «Это возможность шантажировать и оказывать давление на Литву, препятствовать ее синхронизации с Западом». По ее словам, Литва должна всеми возможными средствами остановить проект БелАЭС и требовать безопасности и прозрачности. Германия в свою очередь выступила за допуск международных инспекторов к строительству БелАЭС .

Минэкономики хочет упростить жизнь ремесленникам: в проекте указа, подготовленного ведомством, появилось 15 новых видов деятельности , а также им наконец разрешат продавать свою продукцию через интернет.

В Минске продолжается громкий суд по делу о нападении в ТЦ «Европа». Вчера допросили родителей обвиняемого Влада Казакевича . «Я считала, что замкнутость — это особенность его характера», — рассказала мама. Также суд допросил врачей , которые наблюдали Владислава Казакевича, и эксперта, давшего заключение о его вменяемости.

Цены на сигареты все подталкивают курильщиков к ЗОЖ — с 1 марта снова дорожают . Правда, только белорусские, производства фабрики «Неман». Бросайте курить, и так с доходами у белорусов не очень хорошо! И здоровье сэкономите, и деньги.

Хоккеисты снова расстроили: минское «Динамо» крупно уступило в Ярославле «Локомотиву» во втором матче первого раунда Кубка Гагарина — 2:7. Это было очень неприятно, это было больно. Но надо все забыть, сделать выводы, и в субботу в Минске показать ту игру, которую наши болельщики знают и ждут.

ПОПУЛЯРНОЕ

Стало известно, что Юрий Чиж ушел с должности генерального директора «Трайпла» . Бизнесмен руководил основанным им предприятием около 25 лет. С 1 февраля компанию возглавил Сергей Чиж , который фактически руководил «Трайплом» после задержания отца. «Я далеко никуда не уходил. Я остался в компании. У нас произошли структурные изменения. Небольшая рокировка», — рассказал бизнесмен.

В День защитников Отечества AUTO.TUT.BY собрал все брутальные авто белорусской армии — от внедорожников до лимузина за миллион долларов. Сегодня, говорят, старый добрый уазик в Вооруженных силах Беларуси не найти: офицеры и генералы все чаще передвигаются на китайских копиях знаменитых иномарок или на чуде белорусской легковой автомобильной промышленности — Geely.





Президент СССР Михаил Горбачев продает свою виллу в предгорьях Альп в Баварии. Дорого . Политик в последние годы стал приезжать сюда все реже из-за проблем со здоровьем.

Лучший бомбардир сборной России Александр Кержаков презентовал автобиографию . Отдельная глава в ней посвящена непростым отношениям со второй женой Екатериной Сафроновой, которые, вероятно, наложили отпечаток и на отрезок карьеры игрока. В свое время он обвинил жену в наркозависимости и после длительных судебных тяжб ограничил ее в правах на их сына.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Конечно, вчера у нас было много текстов и видео об армии и мужчинах. Мы поговорили с поваром-срочником, который еще служит на погранзаставе; посмотрели, как президенты (не только мужчины!) командуют Вооруженными силами ; узнали, зачем белорусы реконструируют эпизоды Великой Отечественной войны; отправили девушку на день погрузиться в мужские забавы и мужской труд . В общем, было интересно.





Кстати! Говорят, прекрасных носков в консервных банках было в подарок не сыскать. Брестская «чулочка», подготовьтесь к следующему 23 февраля более основательно, пожалуйста! А мы тем временем посмотрели, что еще дарили девушки своим защитникам .

В преддверии весеннего авитаминоза разбирались, почему в белорусских магазинах такой небогатый выбор овощей и зелени . Ведь стоит съездить даже в тот же Вильнюс или Киев — и вы увидите на прилавках буйство зелени, салатов и овощей. Почему же полки белорусских магазинов не завалены цикорным салатом, латуком, спаржей и свежим шпинатом? Говорят, доходы населения не позволяют хорошо питаться, да и культуры потребления овощей и зелени у нас нет. А ученые, кстати, снова и снова напоминают, сколько фруктов и овощей нужно есть, чтобы продлить жизнь .

FINANCE.TUT.BY разбирался с нюансами обязательной страховки на авто : кому оформлять, сколько стоит, что можно получить и когда выплат не будет. На заметку каждому автовладельцу!

Вспоминали, как 100 лет назад белорусы с царем распрощались : век назад произошла Февральская буржуазная революция. Массовые выступления начались в Петрограде, но Беларуси и ее уроженцам тоже суждено было сыграть в тех событиях свою роль.

И вот вам милота напоследок: появилось трогательное видео маленькой панды . Она очень любит обниматься и не дает сотруднику зоопарка спокойно работать.

Все новости четверга, 23 февраля

Пока в Беларуси затишье, а президент отдыхает в Сочи , в нашей « Экономике на пальцах » обсуждали, что происходит с ценой на нефть, как поживает Греция, о которой мы стали забывать, что в Китае и как жить с низкими темпами экономического роста. Обязательно посмотрите .

И ура — сегодня пятница!

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