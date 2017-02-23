Смотрите, какое чудо! Веселый лыжник из Венесуэлы произвел фурор на чемпионате мира: сначала его не хотели пропускать через границу, так как с собой у него было всего 20 евро, потом он опоздал на старт, падал, ломал палки, проиграл полчаса за 3 километра… В общем, это стоит видеть!
ВАЖНОЕ
Три года назад нашу соседку Украину встряхнуло. Верховная рада Украины сместила президента Виктора Януковича и временно вручила эту должность Александру Турчинову. Формально революция закончилась в этот день, реально — перемены в Украине только начались. Нашу южную соседку впереди ждало отторжение Крыма и война на Донбассе, выборы президента и парламента, подписание выстраданного соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. Ради чего все это было?
Среди других наших соседей вновь поднялась тема строительства БелАЭС. «Это не проблема одних лишь Литвы и Беларуси», — уверен литовский премьер Саулюс Сквернялис. Президент Литвы Даля Грибаускайте и вовсе назвала БелАЭС геополитическим проектом России, «недоброжелательно направленным против Литвы»: «Это возможность шантажировать и оказывать давление на Литву, препятствовать ее синхронизации с Западом». По ее словам, Литва должна всеми возможными средствами остановить проект БелАЭС и требовать безопасности и прозрачности. Германия в свою очередь выступила за допуск международных инспекторов к строительству БелАЭС.
Минэкономики хочет упростить жизнь ремесленникам: в проекте указа, подготовленного ведомством, появилось 15 новых видов деятельности, а также им наконец разрешат продавать свою продукцию через интернет.
Цены на сигареты все подталкивают курильщиков к ЗОЖ — с 1 марта снова дорожают. Правда, только белорусские, производства фабрики «Неман». Бросайте курить, и так с доходами у белорусов не очень хорошо! И здоровье сэкономите, и деньги.
Хоккеисты снова расстроили: минское «Динамо» крупно уступило в Ярославле «Локомотиву» во втором матче первого раунда Кубка Гагарина — 2:7. Это было очень неприятно, это было больно. Но надо все забыть, сделать выводы, и в субботу в Минске показать ту игру, которую наши болельщики знают и ждут.
В День защитников Отечества AUTO.TUT.BY собрал все брутальные авто белорусской армии — от внедорожников до лимузина за миллион долларов. Сегодня, говорят, старый добрый уазик в Вооруженных силах Беларуси не найти: офицеры и генералы все чаще передвигаются на китайских копиях знаменитых иномарок или на чуде белорусской легковой автомобильной промышленности — Geely.
Президент СССР Михаил Горбачев продает свою виллу в предгорьях Альп в Баварии. Дорого. Политик в последние годы стал приезжать сюда все реже из-за проблем со здоровьем.
Лучший бомбардир сборной России Александр Кержаков презентовал автобиографию. Отдельная глава в ней посвящена непростым отношениям со второй женой Екатериной Сафроновой, которые, вероятно, наложили отпечаток и на отрезок карьеры игрока. В свое время он обвинил жену в наркозависимости и после длительных судебных тяжб ограничил ее в правах на их сына.
Кстати! Говорят, прекрасных носков в консервных банках было в подарок не сыскать. Брестская «чулочка», подготовьтесь к следующему 23 февраля более основательно, пожалуйста! А мы тем временем посмотрели, что еще дарили девушки своим защитникам.
Вспоминали, как 100 лет назад белорусы с царем распрощались: век назад произошла Февральская буржуазная революция. Массовые выступления начались в Петрограде, но Беларуси и ее уроженцам тоже суждено было сыграть в тех событиях свою роль.
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