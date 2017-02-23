Погода в Могилеве в выходные будет далека от комфортной: слякоть, порывистый ветер, мокрый снег. Температура воздуха будет плюсовой. На следующей неделе прогнозируют до +9°С.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 24 февраля, днем будет до +6°С. Небольшой дождь сменится мокрым снегом. Ветер будет сильным, его порывы могут достигать 18 м/с.

В субботу ветер не утихнет. Температура воздуха днем упадет до нулевой. К вечеру прогнозируют небольшой мороз и даже метель.

В воскресенье, 26 февраля, ветер по-прежнему будет сильным. Ожидается около +1°С, мокрый снег.

В понедельник, 27 февраля, ветер немного утихнет, а столбик термометра поднимется до отметки +4°С. Погода останется пасмурной, но без существенных осадков.

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