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Мокрый снег и сильный ветер. Погода в Могилеве в выходные
24.02.2017 08:06 — Новости Общества | Tut.by
Погода в Могилеве в выходные будет далека от комфортной: слякоть, порывистый ветер, мокрый снег. Температура воздуха будет плюсовой. На следующей неделе прогнозируют до +9°С.
Сегодня, 24 февраля, днем будет до +6°С. Небольшой дождь сменится мокрым снегом. Ветер будет сильным, его порывы могут достигать 18 м/с.
В субботу ветер не утихнет. Температура воздуха днем упадет до нулевой. К вечеру прогнозируют небольшой мороз и даже метель.
В воскресенье, 26 февраля, ветер по-прежнему будет сильным. Ожидается около +1°С, мокрый снег.
В понедельник, 27 февраля, ветер немного утихнет, а столбик термометра поднимется до отметки +4°С. Погода останется пасмурной, но без существенных осадков.
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На следующей неделе ожидается до +9 градусов.
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