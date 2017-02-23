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Власти Могилева хотят купить уличный мультимедийный проектор

24.02.2017 08:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Уличный мультимедийный переносной проектор планируют приобрести в Могилеве. Его будут использовать для проецирования на различные поверхности надписей и живой анимации.

Оборудование позволит реализовать новые идеи по праздничному освещению объектов города.

Запланировано также к празднованию юбилея обустроить подсветкой несколько культовых объектов, а также памятников, исторических зданий и высоток по Минскому шоссе.

Уличный мультимедийный проектор представляет собой специальное оборудование для проецирования видео, картинок, надписей, изображений любой площади на самые разные поверхности. Изображения можно проецировать на стены офисных зданий, промышленные объекты, глухие стены домов и т. д

 
Теги: Могилев
 
 
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Оборудование позволит реализовать новые идеи по праздничному освещению объектов города.

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