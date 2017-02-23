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Минские бизнесмены планировали убийство двоих предпринимателей

24.02.2017 08:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев — Sputnik. Трое жителей Минска искали киллера, чтобы убить своего партнера, чтобы завладеть бизнесом и вернуть долги, сообщили Sputnik в Министерстве внутренних дел Беларуси.

Несколько месяцев супружеская пара вместе с родственником (все трое занимались предпринимательской деятельностью) планировала избавиться от индивидуального предпринимателя. Целью преступного замысла был совместный бизнес, а также забрать у жертвы старые долги. Заказчики были готовы заплатить киллеру пять тысяч долларов.

Совершение преступления удалось предотвратить благодаря своевременному вмешательству сотрудников столичного управления по борьбе с организованной преступностью.

Все трое были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса — "Приготовление к преступлению", "Соучастие в преступлении", "Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения".

Кроме того, в МВД добавили, что задержанные хотели аналогичным способом убить еще одного столичного предпринимателя. 

 
Теги: Минск
 
 
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Все трое членов преступной группы задержаны и отправлены в ИВС, проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.

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