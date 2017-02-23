МИНСК, 24 фев — Sputnik. Трое жителей Минска искали киллера, чтобы убить своего партнера, чтобы завладеть бизнесом и вернуть долги, сообщили Sputnik в Министерстве внутренних дел Беларуси.

Несколько месяцев супружеская пара вместе с родственником (все трое занимались предпринимательской деятельностью) планировала избавиться от индивидуального предпринимателя. Целью преступного замысла был совместный бизнес, а также забрать у жертвы старые долги. Заказчики были готовы заплатить киллеру пять тысяч долларов.

Совершение преступления удалось предотвратить благодаря своевременному вмешательству сотрудников столичного управления по борьбе с организованной преступностью.

Все трое были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса — "Приготовление к преступлению", "Соучастие в преступлении", "Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения".

Кроме того, в МВД добавили, что задержанные хотели аналогичным способом убить еще одного столичного предпринимателя.