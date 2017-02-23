Самый простой способ нескучно провести выходные — окунуться в народные гуляния по случаю Масленицы. Благо предложений поесть блины и понаблюдать за перетягиванием каната в эти выходные более чем достаточно.



© Sputnik / Виктор Толочко Где отметить Масленицу: обзор самых ярких гуляний

Но если не Масленица, то что?.. Варианты есть: встреча с потомком Радзивиллов в Национальном художественном музее, концерты Лолиты и "Агаты Кристи" или долгожданная презентация изданного на народные деньги диска с песнями на стихи Рыгора Бородулина.

"Агата Кристи" в Prime Hall

Братья Самойловы расстались, но поклонников, похоже, не растеряли. С лучшими песнями "Агаты Кристи" в субботу в Минске выступит один из основателей и экс-солист легендарной группы Вадим Самойлов.

Анонсируют двухчасовую программу и масштабным видео-шоу от легендарного режиссера Виктора Вилкса.

Где: Prime Hall; когда: в субботу в 20:00; стоимость билетов: от 60 рублей.

Лолита во Дворце Республики

Лолиту называют одной из самых темпераментных артисток российской эстрады. В Минск Лолита везет программу, которую с большим успехом презентовала на сцене московского концертного зала Crocus City Hall. Шоу тогда вызвало восторг публики, напоминают организаторы минского концерта. Каждой песне подпевали хором семь тысяч зрителей.

Все свои самые известные песни певица везет и в Минск.

Где: Дворец Республики; когда: в субботу в 19:00; стоимость билетов: от 35 рублей.

Матей Радзивилл в Художественном

Потомок прославленного рода — князь Матей Радзивилл приглашает в воскресенье пообщаться в стенах Национального художественного музея. Говорить будет о своей коллекции, часть которой легла в основу выставки "Радзивиллы: судьбы страны и рода". Выставку торжественно откроют в понедельник, а накануне Матей Радзивилл, успешный польский финансист, предприниматель, меценат и общественный деятель готов ответить на вопросы.



© Sputnik / Виктор Толочко Уникальную коллекцию рода Радзивиллов представили в Минске

Где: Национальный художественный музей; когда: в воскресенье в 18:00; стоимость билетов: 5 рублей.

Презентация проекта "Песні матчыны з Вушаччыны"

Презентация совместного музыкального проекта "Песні матчыны з Вушаччыны" приурочена ко дню рождения народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина. 24 февраля ему исполнилось бы 82.

В проект и на диск попали песни, которые в детстве будущему народному поэту пела его мать и которые уже в наше время были переосмыслены музыкантами из групп "Re1ikt", "Vuraj", "Harmonic Style Project" и другими.

Кстати, деньги на запись диска и подготовку презентации собирали при помощи краудфандинга. Пользователи сети собрали около 85% от необходимой суммы.

Где: Дворец культуры ветеранов; когда: в воскресенье в 19:00; стоимость билетов: от 14 рублей.

Лыжные акробаты

В субботу в "Раубичах" можно будет понаблюдать за выступлениями лучших фристайлистов — лидеров мировой лыжной акробатики. Под Минском пройдет этап Кубка мира по фристайлу.

В соревнованиях примет участие около 70 спортсменов из 12 государств. Напомним, по итогам пяти этапов Кубка мира сезона-16/17 в лыжной акробатике три белорусских фристайлиста входят в десятку лучших.

Большой хоккей

Любители хоккея наверняка захотят провести субботний вечер на "Минск-Арене", наблюдая за домашним матчем хоккейного клуба "Динамо-Минск" против ярославского "Локомотива". Игра состоится в рамках плей-офф Кубка Гагарина.

Заметим, что минчане в четвертый раз в своей истории выступают в нокаут-раунде, однако далее первого раунда плей-офф до сих пор команда не проходила. В 2011 году в 1/4 финала "зубры" в серии до четырех побед уступили как раз ярославскому "Локомотиву" (3:4).

Где: "Минск-Арена"; когда: в субботу в 17:00; стоимость билетов: от 80 рублей.

Прощальная лыжня

Организаторы "Минской лыжни" настаивают, что вне зависимости от погоды прощальная с зимой гонка состоится . "Минскую лыжню" три года подряд отменяли из-за погоды. Но в этом году соревнования должны состояться. Всех желающих пробежать 2,5 километра ждут на лыжероллерной трассе на проспекте Победителей.

Первые два старта будут регламентированы, в них примут участие команды чиновников и силовых ведомств. А потом на лыжню пригласят всех остальных — запланировано шесть масс-стартов.

Где: лыжероллерная трасса на проспекте Победителей; когда: в субботу с 11:30.