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Полиция: Ким Чен Нам был отравлен жидкостью "Ви-Экс"
24.02.2017 09:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Установлен яд, которым был убит Ким Чен Нам – брат главы КНДР Ким Чен Ына, – это боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия (VX, "Ви-Экс").
© AFP/ MOHD RASFAN
"Химическое вещество было определено как "VX nerve agent" – отравляющее вещество нервно-паралитического действия", – говорится в пресс-релизе малазийской полиции.
Полиция также сообщает, что это вещество относится к химическому оружию.
VX было создано в 1955 году в Великобритании, является крайне токсичным веществом, поэтому впоследствии было запрещено. Смерть от отравления данным веществом наступает в течение 10-15 минут.
Покушение на Ким Чен Нама
В рамках следствия уже задержаны шесть человек.
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VX было создано в 1955 году в Великобритании, является крайне токсичным веществом, поэтому впоследствии было запрещено.
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