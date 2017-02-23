МИНСК, 24 фев – Sputnik. Установлен яд, которым был убит Ким Чен Нам – брат главы КНДР Ким Чен Ына, – это боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия (VX, "Ви-Экс").



© AFP/ MOHD RASFAN Результаты вскрытия тела Ким Чен Нама будут известны через два дня

"Химическое вещество было определено как "VX nerve agent" – отравляющее вещество нервно-паралитического действия", – говорится в пресс-релизе малазийской полиции.

Полиция также сообщает, что это вещество относится к химическому оружию.

VX было создано в 1955 году в Великобритании, является крайне токсичным веществом, поэтому впоследствии было запрещено. Смерть от отравления данным веществом наступает в течение 10-15 минут.

Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии , откуда он должен был направиться в Макао, где находится его семья. По информации следствия, покушение на сводного брата северокорейского лидера совершили две женщины, которые сумели скрыться с места преступления.

В рамках следствия уже задержаны шесть человек.