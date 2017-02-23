В области в этом году начнут подготовку досье для включения в списки Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО Коложской (Борисоглебской) церкви в Гродно, церквей в д. Сынковичи Зельвенского района и д. Мурованка Щучинского района. Они войдут в единое досье вместе с церковью в Камаях. Кроме этого, готовится на рассмотрение профильного комитета ЮНЕСКО для включения в Список всемирного культурного и природного наследия досье «Августовский канал — произведение человека и природы на территории Республики Беларусь и Республики Польша», работа по которому ведется совместно с польской стороной, сообщает БЕЛТА.



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«Подготовку материалов досье предусматривает Государственная программа „Культура Беларуси“ на 2016−2020 годы, на данный момент все четыре объекта включены в предварительный список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО», — рассказала первый заместитель управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Елена Климович.

На территории Гродненской области сегодня расположены два объекта из списка ЮНЕСКО — Мирский замок и Беловежская пуща. Кроме того, белорусское представительство распространяется на трансграничный объект «Геодезические пункты «Дуга Струве» и архитектурно-культурный комплекс резиденции рода Радзивиллов в Несвиже.