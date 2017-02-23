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Весна отменяется. Погода в Гомеле в выходные

24.02.2017 09:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Весна не торопится распахивать объятия. В предстоящие выходные ничего хорошего от природы ждать не придется. Некомфортный ноль и сильный ветер.


В субботу весь день будет пасмурно температура воздуха от +1 до — 2. В воскресенье характер погоды не изменится, возможен мокрый снег.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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В предстоящие выходные ничего хорошего от природы ждать не придется. Не комфортный ноль и сильный ветер.

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