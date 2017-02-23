Весна не торопится распахивать объятия. В предстоящие выходные ничего хорошего от природы ждать не придется. Некомфортный ноль и сильный ветер.





В субботу весь день будет пасмурно температура воздуха от +1 до — 2. В воскресенье характер погоды не изменится, возможен мокрый снег.

Погода в Гомеле и области