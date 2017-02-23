﻿ Ветер и слякоть. Погода в Витебске в выходные. 21.by
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Ветер и слякоть. Погода в Витебске в выходные

24.02.2017 10:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Эти выходные в северном регионе будут не самыми комфортными в плане погоды: слякоть, сильный ветер, мокрый снег. Но празднование Масленицы не отменяется: вся надежда на то, что настроение поднимут вкусные блины и горячий чай.


В субботу, 25 февраля, в областном центре облачно, сильный ветер — с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем около нуля. В дневные часы осадков не ожидается, к вечеру синоптики прогнозируют снег.

В воскресенье, 26 февраля, температура воздуха не изменится. Будет идти мокрый снег.

Погода в Витебске и области.

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Теги: Витебск
 
 
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Эти выходные в северном регионе будут не самыми комфортными в плане погоды: слякоть, сильный ветер, мокрый снег.

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