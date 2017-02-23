МИНСК, 24 фев — Sputnik. Новый корпус для первого реактора Белорусской АЭС прибыл на площадку строительства станции, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк в пятницу на пресс-конференции в Минске.

"Корпус реактора на замену уже прибыл к нам. Заказчиком согласовано техническое решение на его применение на первом энергоблоке", — сказал Потупчик.

По его словам, сейчас ведутся подготовительные работы по монтажу корпуса реактора.