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Новый корпус для первого реактора прибыл на БелАЭС

24.02.2017 10:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев — Sputnik. Новый корпус для первого реактора Белорусской АЭС прибыл на площадку строительства станции, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк в пятницу на пресс-конференции в Минске.

"Корпус реактора на замену уже прибыл к нам. Заказчиком согласовано техническое решение на его применение на первом энергоблоке", — сказал Потупчик.

По его словам, сейчас ведутся подготовительные работы по монтажу корпуса реактора.

 
Теги: Минск
 
 
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Уже согласовано его применение на первом энергоблоке станции, ведется подготовка к монтажу.

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