МИНСК, 24 фев — Sputnik. Четырехкратная олимпийская чемпионка белоруска Ольга Корбут выставила на аукцион на сайте HA.com все свои награды, а также паспорт гражданки США (ныне уже недействительный).

Издание "СБ. Беларусь сегодня" сообщает, что 24 и 25 февраля состоится аукцион Platinum Night ("Платиновая ночь"). Мероприятие состоится в Далласе (США). Главными лотами аукциона станут награды Корбут.

"Коллекционеры ждали 40 лет возможности приобрести сокровища от Корбут и Книвела (каскадер Ивел Книвел — Sputnik)", — сказал директор Heritage Sports Collectibles Крис Иви.

Среди лотов, лично выставленных Корбут на аукцион, пять олимпийских медалей из Мюнхена-1972 и Монреаля-1976, а также ее знаменитый синий гимнастический купальник, в котором она выступала в Лондоне в 1973 году. Кроме того, бывшая гимнастка хочет продать значки мастера спорта, свой первый паспорт гражданки США, полученный в 2000 году. Всего, как посчитал Sputnik, коллекция Корбут насчитывает 32 лота. Самыми дорогими являются ее олимпийские медали. Так, за золото мюнхенской Олимпиады уже готовы заплатить 31 тысячу 200 долларов. Самый дешевый — значки мастера спорта международного класса и СССР (250 долларов).