Глубочане проводят зиму частушками, метанием валенок и конкурсом на самую оригинальную подачу блинов. Подробности праздничной программы сообщила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи местного райисполкома Татьяна Тарасевич.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Районный праздник, посвященный проводам зимы, пройдет 26 февраля на центральной площади Глубокого.

«С самого утра здесь развернется торговля, представленная не только местными предприятиями, но и импровизированными подворьями всех сельсоветов. Каждое подворье предложит горожанам главное масленичное блюдо — блины, причем в оригинальной форме. Ведь жюри определит победителя и призеров кулинарного конкурса „Ой, блины, блины — блины масленые“ не столько через дегустацию, сколько через оригинальность подачи», — рассказала Татьяна Тарасевич.

Кроме концерта с элементами театрализации, артисты представят народные песни и частушки. «И мы предоставим открытый микрофон, чтобы все желающие глубочане смогли экспромтом тоже исполнить несколько припевок. Всех участников будем потчевать блинами, ну, а самую лучшую частушечницу или частушечника определят зрители — своими аплодисментами», — добавила Татьяна Тарасевич.

Зрелищным обещает быть и розыгрыш призов в конкурсе «Силач». Смельчаки попытаются взобраться на столб и снять подарок из «продовольственной корзины»: колбасу, сыр и выпечку.

Мастера района организуют выставку изделий декоративно-прикладного искусства. На игровых площадках гостям предложат другие масленичные забавы: посоревноваться в перетягивании каната, забивании гвоздей, метании валенок, сбивании банок, шашках и шахматах.

Завершится праздник обрядовым сожжением чучела Зимы, которое пронесут к большому костру у озера.