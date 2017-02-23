Помимо традиционных мероприятий, включающих дегустацию блинов, лазанье по столбу, бои подушками, организаторы подготовили совершенно новые конкурсы и шоу, которые не оставят равнодушными гостей праздника, сообщают « Гомельские ведомости ».





В Центральном районе «Блинфест» с белорусскими и казачьими песнями-плясками, выставка-шоу собак и декоративных кур и веселые состязания ожидают гостей на площадке у Ледового дворца. Там же будет работать импровизированная свадебная контора, где влюбленные пары смогут совершить церемонию потешного бракосочетания. В спортивно-развлекательную программу войдет бег в мешках и в связке кума с кумой, которые, как известно, на Масленицу забывают все свои споры.

В Советском районе праздник начнется со спортивных состязаний по мини-регби, а продолжится конкурсно-развлекательной эстафетой, перетягиванием каната, гонкой на метлах и блинными соревнованиями. Зрелищной обещает быть инсталляция «Сено/сушка» с представлением креативной весенней коллекции одежды. Уличным танцам обучат во время мастер-класса «Разбуди весну». Для детей и взрослых будет работать игровая площадка с веселыми конкурсами и спортивными забавами «Чудо-печь», «Бой мешками», «Дефиле с коромыслом», «Метание метлы», «Кольцеброс».

В зоне отдыха Пруды Новобелицкого района впервые в Гомеле пройдет ярмарка породных кроликов «Ушастики от мала до велика», а на выставке «Ваш друг — цвергпинчер» юных гостей праздника познакомят с различными породами собак. Там же состоится символическая церемония передачи ключей Весне, будет открыто Дерево желаний. Не обойдется и без полюбившихся спортивных забав.

В Железнодорожном районе на стадионе ОАО «Гомсельмаш» сильные и смелые смогут посоревноваться в скорости по распиловке бревна, выталкиванию соперника из круга, дартсу, поднятию гирь, в конкурсе «метание метлы». Будет работать народное подворье «Сударыня Масленица-2017» с мастер-классом по изготовлению масленичных фигурок. Желающие смогут покататься на лошадях, запечатлеть себя на фотокамеру на выставке тантамаресок «Мультпарад». Интересным будет и показательное выступление инструкторов-кинологов Гомельского областного управления Департамента охраны МВД РБ.

Масленичные мероприятия на площади микрорайона Костюковка начнутся с театрализованного представления творческих коллективов. Гостей праздника ожидает конкурс гиревиков, состязания по арм-реслингу, не обойдется без традиционного лазанья по столбу. Закончатся праздничные гуляния традиционным сжиганием чучела Зимы.

Традиционно в праздничных масленичных мероприятиях в Гомеле принимает участие несколько десятков тысяч человек.