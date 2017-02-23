Представители студенческих отрядов Брестской области в новом трудовом семестре будут работать в Польше и России, сообщил БЕЛТА второй секретарь областного комитета БРСМ Николай Луговской.



Фото: Анжелика Василевская

В частности, обком договорился с частным предприятием из Бяло-Подляски на трудоустройство молодежи. В Польше ребята будут убирать яблоки. На работы они отправятся в июне и августе. Сейчас готовятся необходимые документы, формируются списки. О своем желании войти в состав зарубежного сельхозотряда уже заявили 25 человек.

На подработку за пределами Беларуси могут устроиться и будущие педагоги. Им представится возможность провести лето в Краснодарском крае на берегу Черного или Азовского морей. Известно, что один студотряд из Брестской области отправится в детский оздоровительный лагерь «Ейск». Прорабатывается возможность заключения договоров на трудоустройство и с другими детскими здравницами на юге России.

В настоящее время принимаются заявления на трудоустройство в третьем семестре. Свои заявки уже подали более 500 школьников, учащихся и студентов региона. «Нынешняя молодежь не хочет зависеть от родителей. Ребята проявляют инициативу, сами стараются заработать деньги. Навыки, которые юноши и девушки получают в студотрядах, пригодятся им не только в профессии, но и в быту, будущей семейной жизни. Взять хотя бы бойцов стоительных отрядов — у работодателей они нарасхват», — отметил Николай Луговской.

В прошлом трудовом семестре в составе студенческих отрядов отработали около 9 тысяч учащихся Брестской области. На предложение предоставить молодежи временную работу откликнулись более 300 предприятий.