|
В выходные в Бресте ожидаются дождь и мокрый снег
24.02.2017 11:06 — Новости Общества | Tut.by
Последние выходные февраля в Бресте обещают быть ненастными.
В первой половине дня ожидаются небольшой снег, метель, а после обеда будет облачно с прояснениями, возможен мокрый снег. Температура воздуха днем составит 0°С…+2°С, сообщает республиканский гидрометеоцентр.
В воскресенье с утра до вечера будет сплошная облачность. Утром ожидается мокрый снег, ближе к вечеру небольшой дождь. Температура воздуха будет +2°С…+4°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температура воздуха днем составит 0ºС..+2ºС.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии