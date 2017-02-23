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В выходные в Бресте ожидаются дождь и мокрый снег

24.02.2017 11:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Последние выходные февраля в Бресте обещают быть ненастными.

В первой половине дня ожидаются небольшой снег, метель, а после обеда будет облачно с прояснениями, возможен мокрый снег. Температура воздуха днем составит 0°С…+2°С, сообщает республиканский гидрометеоцентр.

В воскресенье с утра до вечера будет сплошная облачность. Утром ожидается мокрый снег, ближе к вечеру небольшой дождь. Температура воздуха будет +2°С…+4°С.

 
Теги: Брест
 
 
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Температура воздуха днем составит 0ºС..+2ºС.

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