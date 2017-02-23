МИНСК, 24 фев Sputnik. Адвокат Вячеслава Сухарко, который проходит как один из обвиняемых по делу о заказном убийстве двух человек на улице Алибегова в Минске просит суд не выносить ему смертный приговор, передает корреспондент Sputnik в пятницу из зала Минского городского суда.

По словам адвоката, государственный обвинитель в ходе прений попросила суд назначить его подзащитному исключительную меру наказания.

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