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Прокурор просит расстрелять обвиняемого по делу о заказном убийстве

24.02.2017 11:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев Sputnik. Адвокат Вячеслава Сухарко, который проходит как один из обвиняемых по делу о заказном убийстве двух человек на улице Алибегова в Минске просит суд не выносить ему смертный приговор, передает корреспондент Sputnik в пятницу из зала Минского городского суда. 

По словам адвоката, государственный обвинитель в ходе прений попросила суд назначить его подзащитному исключительную меру наказания.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 24 фев Sputnik. Адвокат Вячеслава Сухарко, который проходит как один из обвиняемых по делу о заказном убийстве двух человек на улице Алибегова в Минске просит...

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