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Прокурор просит расстрелять обвиняемого по делу о заказном убийстве
24.02.2017 11:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев Sputnik. Адвокат Вячеслава Сухарко, который проходит как один из обвиняемых по делу о заказном убийстве двух человек на улице Алибегова в Минске просит суд не выносить ему смертный приговор, передает корреспондент Sputnik в пятницу из зала Минского городского суда.
По словам адвоката, государственный обвинитель в ходе прений попросила суд назначить его подзащитному исключительную меру наказания.
(последует)
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МИНСК, 24 фев Sputnik. Адвокат Вячеслава Сухарко, который проходит как один из обвиняемых по делу о заказном убийстве двух человек на улице Алибегова в Минске просит...
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