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"Минскградо" о сносе Тракторозаводского поселка: лучшие достижения сохраним

24.02.2017 11:25 — Новости Общества | Tut.by  
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В поселке тракторного завода необходимо сохранить лучшие достижения советской градостроительной школы. Такое мнение БЕЛТА высказал главный архитектор УП «Минскградо» Александр Акентьев.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Тракторный поселок — уникальный градостроительный ансамбль послевоенного периода, основанный на квартальной планировке. Это пример того, как в советское время подходили к организации быта и отдыха горожанина. Удобные пешеходные связи, зеленые зоны, объекты культуры, спорта, образования и торговли в шаговой доступности делали район максимально комфортным для жизни. Здесь особенно стоит выделить улицы Кошевого, Грицевца и участок улицы Долгобродской с предзаводской площадью. Все лучшие достижения того периода нужно сохранить», — отметил Александр Акентьев.

Вместе с тем состояние инженерных сетей и зданий требует больших капитальных вложений. В послевоенный период в поселке проживало в три раза больше жителей, обеспеченность жилой площадью на одного человека была меньше, чем 10 кв.м. В настоящее время удельные затраты на поддержание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры превышают возможности городского бюджета, и стоит задача увеличить жилой фонд на этой территории.

«При высоком физическом износе (с угрозой разрушения) мы вынуждены идти на реконструкцию и увеличение этажности. Для сохранения застройки необходимо провести исследования и разработать проект зон охраны историко-культурной ценности, — поясняет Александр Акентьев. — Такие подходы заложены в генеральном плане города редакции 2010 года и сохранены в главном градостроительном документе, утвержденном в 2016 году. Только после утверждения проекта можно определить параметры исторической планировки зданий и сооружений. Это вопрос на перспективу».

 
 
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Тракторный поселок - уникальный градостроительный ансамбль послевоенного периода, считают специалисты.

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