Более 300 питомцев Витебского приюта для бездомных животных могут потерять крышу над головой, сообщает «СБ Беларусь Сегодня».





Витебский приют для бездомных животных — уникальное явление: это первое подобное учреждение не только в городе, но и стране. В августе 2016-го он отметил пятилетие. За это время через руки сотрудников прошло около 6 тысяч животных. Многие из них нуждались не только в теплом доме и новых хозяевах, но и в срочной ветеринарной помощи.

Например, кошка Баффи попала в приют в критическом состоянии: ее били чем-то вроде металлического прута, такие раны мог нанести только человек. Животное собирали буквально по кусочкам. Даже, вопреки приютским правилам, не стали сразу стерилизовать: не хотели добавлять боли, тем более что шансов выжить у кошки было совсем немного. Но она выжила, а чуть позже нашла себе новую семью.

— Познакомьтесь, это наша утренняя находка! — начальник приюта для бездомных животных Наталья Зубова показывает взрослого толстощекого шотландского вислоухого. — Представляете, он пробыл всю ночь возле нашего здания в обыкновенной пе­реноске. И это зимой! Он весь промерз, в такой-то холод.

Истории о подкидышах тут не редкость. Практически ежедневно кто-нибудь из персонала находит коробку с котятами возле центральных дверей или привязанную на цепь собаку недалеко от ворот.

Бывают и совсем нелепые случаи. Несколько недель назад интеллигентная на вид пара привезла пакет с овсяными хлопьями и макаронами. Работница приюта поблагодарила их и объяснила, куда все отнести, а пока отлучилась ненадолго, парень шустро выгрузил большую коробку и заскочил в машину. Незнакомцы умчались, даже не закрыв двери автомобиля, зато оставили на память десять очаровательных щенят.

Самое страшное — человеческая жестокость

— Это Герда… Лайка… Клоун… Еффи… Аида… Мадонна…

Наталья Михайловна проходит вдоль вольеров, рассказывая историю каждой собаки: кто-то в ответ добродушно виляет хвостом, другие к себе не подпускают.

— С такими намного сложнее. Не всем сотрудникам животные готовы довериться. А всему виной человеческая жестокость и безграмотность.

— Безграмотность? — уточняю я.

— К сожалению, в школах отсутствует такой предмет как биоэтика. Целые поколения даже не знают, как ухаживать за своими питомцами. Например, почему так важна стерилизация. А ведь было подсчитано, что если кошку и кота оставить в одной комнате, то через два года там будет уже 20 тысяч животных! Сколько из них окажутся на улице? Может, проще стерилизовать одну кошку?





На удивление, острым остается вопрос и о правильном питании. К ветеринарам приюта частенько попадают собаки с проблемами желудочно-кишечного тракта.

— У нас забрали в Лиозно молодую здоровую привитую собаку, — сетует Наталья Михайловна. — Через неделю звонок: она умирает, вы подсунули нам больную. Интересуюсь, чем кормили. Оказывается, в течение недели животное ело только сечку с топленым деревенским салом и молоком. Любой желудок не выдержит, ни в коем случае так кормить нельзя! Многие сейчас удивятся, но кошкам, к примеру, нужно давать только кисломолочные продукты — кефир, а не молоко. Поэтому, я уверена, необходим такой предмет как биоэтика, где бы все подробно объясняли. Ведь мало только одного желания завести домашнего любимца.





Что будет дальше?

В настоящий момент количество животных превышает все возможные нормы: 145 собак, 78 щенков, 52 кота и семеро котят, а дальнейшая судьба приюта неизвестна. Выделенных денежных средств на нужды организации хватает только до 1 июня.

— Ситуация критическая, — комментирует Наталья Михайловна. — Сейчас мы не можем позволить себе ни новой швабры, ни даже резиновых перчаток. Многие нас упрекают: «Вам же привозят бесплатно крупу, мясо, колбасу, макароны». Это верно, но ведь все продукты нужно где-то хранить, на чем-то готовить. Только за электроэнергию в прошлом месяце мы заплатили 1750 рублей. Пробовали перейти на сухой корм, но это очень дорого. В таком случае только питание обойдется в десять тысяч в месяц!





Что касается сотрудников, то они давно вынуждены довольствоваться минимальной заработной платой, а в будущем рискуют перейти на 0,5 ставки. При этом для нормального функционирования приюта необходимо еще четыре человека: по два в каждую бригаду.

В сложившейся ситуации важно отыскать дом как можно большему количеству животных и максимально разгрузить приют, ведь пока неизвестно, какая участь его ждет.





Нужен ли приют для животных в Витебске?

Максим Еленский, 28 лет, электрик:

— Он жизненно необходим для города. Еже­дневно под окнами мяукают котята. Их прикормили соседи. Конечно, жаль, вот только есть и другая сторона медали. Уже сейчас они совершенно дикие, и это значит, что вряд ли получится найти для них дом. А к концу весны их будет далеко не пятеро. Поэтому лучше вызвать службу отлова. Может, в приюте у этих животных еще появится шанс?

Екатерина Фахурдинова, 25 лет, студентка:

— Не могу пройти мимо мяукающих котят. Они так преданно смотрят в глаза и просят о помощи. Очень люблю животных, поэтому у меня дома настоящий зверинец: четверо котов и кошка. А для бедолаг, которых встречаю на улице, всегда припасено что-нибудь съедобное. Спасибо людям, которые трудятся в подобных приютах.

Наталья Быкова, 25 лет, студентка:

— Чуть меньше года назад побывала в приюте. Ушла не одна, а с другом Кешей. Он был маленький, всего-то около месяца. Теперь этот толстяк еле помещается у меня на коленях. Конечно, такое место, где каждый может найти себе маленького пушистика, должно быть в городе. Именно благодаря приюту сейчас бесхозные собаки и коты намного реже встречаются на улице. Такие учреждения дарят «ненужным» животным второй шанс.