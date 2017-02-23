В Беларуси принимаются все меры для того, чтобы минимизировать число случаев дедовщины в армии практически к нулю.

Как рассказал в эфире телеканала ОНТ министр обороны Андрей Равков, дедовщина «кое-где проявляется и у нас». «Но методом применения превентивных, профилактических мер, ну а когда где-то что-то случилось, то естественно, и "обрубания хвостов", мы жестко, целенаправленно работаем в этом вопросе», - отметил он.

По его словам, офицерский корпус нацелен на то, чтобы свести дедовщину практически до нуля. За нее в армии предусмотрены различные меры, вплоть до уголовной ответственности, в том числе за попытки скрыть факты дедовщины.

Министр отметил, что для устранения дедовщины необходимы постоянная работа офицерского состава, командного состава, идеологов и психологов.

При этом Андрей Равков добавил, что неуставные отношения существуют почти в любом коллективе, главное — чтобы они были позитивными.