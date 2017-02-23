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Минобороны Беларуси пытается избавиться от дедовщины
24.02.2017 11:34 — Новости Общества | БДГ
В Беларуси принимаются все меры для того, чтобы минимизировать число случаев дедовщины в армии практически к нулю.
Как рассказал в эфире телеканала ОНТ министр обороны Андрей Равков, дедовщина «кое-где проявляется и у нас». «Но методом применения превентивных, профилактических мер, ну а когда где-то что-то случилось, то естественно, и "обрубания хвостов", мы жестко, целенаправленно работаем в этом вопросе», - отметил он.
По его словам, офицерский корпус нацелен на то, чтобы свести дедовщину практически до нуля. За нее в армии предусмотрены различные меры, вплоть до уголовной ответственности, в том числе за попытки скрыть факты дедовщины.
Министр отметил, что для устранения дедовщины необходимы постоянная работа офицерского состава, командного состава, идеологов и психологов.
При этом Андрей Равков добавил, что неуставные отношения существуют почти в любом коллективе, главное — чтобы они были позитивными.
Напомним, на погранзаставе у пункта пропуска «Берестовица» (Гродненская область) летом 2016 года
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В Беларуси принимаются все меры для того, чтобы минимизировать число случаев дедовщины в армии практически к нулю.
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