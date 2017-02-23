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Погода в Гродно и области в выходные: дождь, снег и ветер

24.02.2017 12:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Предстоящие выходные в Гродненской области будут дождливыми и ветреными. Синоптики обещают и переменную облачность с прояснениями, и пасмурную погоду, а еще сильный ветер. О погоде сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Правда, в выходные будет не холодно. Температура будет колебаться от -2 до +2°C.
В субботу, 25 февраля, утром — переменная облачность без осадков и с прояснениями. Днем возможен мокрый снег и дождь. Ветер западный,
порывы до 16 м/с.

В воскресенье, 26 февраля, будет облачно. Синоптики прогнозируют мокрый снег и юго-западный ветер с порывами до 14 м/c с прояснениями, без осадков. Температура воздуха утром 0 °C. Днем — +2… +4°С.

Погода в Гродно и области.

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Теги: Гродно
 
 
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Предстоящие выходные в Гродненской области будут дождливыми и ветреными. Синоптики обещают и переменную облачность , и пасмурную погоду, а еще сильный ветер.

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