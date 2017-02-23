МИНСК, 24 фев – Sputnik. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили признался в эфире белорусского телевидения в том, что не смог вырастить такой же хороший картофель, как у своего белорусского коллеги.



© Sputnik Александр Имедашвили Тбилиси: президент Грузии в начале марта посетит Беларусь

Маргвелашвили встречался в прошлый раз с президентом Беларуси Александром Лукашенко в 2015 году – тогда белорусский лидер посещал с официальным визитом Грузию.

"Вот Александр Григорьевич подарил мне картошку, которую я посеял, белорусский картофель. Я вырастил, но не такую хорошую. Я потом видел его фото на Facebook. У него такие большие мешки, и картофель большой такой. У меня так хорошо не вышло", – признался президент Грузии в эфире телеканала "Беларусь 1".

Грузинский лидер добавил, что, как и президент Беларуси, он живет за городом.

Следующий официальный визит Маргвелашвили в Беларусь намечен на начало марта текущего года – предполагается, что президент Грузии прибудет в республику 1 и 2 марта, на эти даты уже намечен ряд встреч.