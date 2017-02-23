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Президент Грузии не смог вырастить картошку "как у Лукашенко"
24.02.2017 12:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили признался в эфире белорусского телевидения в том, что не смог вырастить такой же хороший картофель, как у своего белорусского коллеги.
© Sputnik Александр Имедашвили
Маргвелашвили встречался в прошлый раз с президентом Беларуси Александром Лукашенко в 2015 году – тогда белорусский лидер посещал с официальным визитом Грузию.
"Вот Александр Григорьевич подарил мне картошку, которую я посеял, белорусский картофель. Я вырастил, но не такую хорошую. Я потом видел его фото на Facebook. У него такие большие мешки, и картофель большой такой. У меня так хорошо не вышло", – признался президент Грузии в эфире телеканала "Беларусь 1".
Грузинский лидер добавил, что, как и президент Беларуси, он живет за городом.
Следующий официальный визит Маргвелашвили в Беларусь намечен
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Глава Грузии признал, что получил первый урожай белорусского картофеля, но он вышел не таким хорошим, как у президента Беларуси.
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