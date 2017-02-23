Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом высказалась по поводу белорусской атомной станции.

Литовская сторона, как известно, выражает крайнюю обеспокоенность строительством в Беларуси атомной станции. Белорусские власти обвиняются в том, что даже миссия МАГАТЭ, которая контролирует процессы на стройке, допускается к процессу лишь частично.

Накануне в Берлине прошла встреча между канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом. Немецкий канцлер отметила, что строительство в Беларуси АЭС вызывает у Литвы определенное беспокойство.

«Неважно, живешь ты в непосредственной близости или далеко — после Чернобыля мы, разумеется, знаем, что безопасность атомных станций имеет решающее значение», - отметила Меркель. Она добавила, что вопрос строительства АЭС будет обсуждаться с Россией, так как стройка важна для людей, живущих в ЕС.

Премьер-министр Литвы подчеркнул, что для его страны ядерная безопасность - вопрос выживания из-за возведения небезопасной белорусской АЭС.

«Это вопрос, который беспокоит не только Литву, но и Евросоюз. У нас уже есть негативный опыт в плане тяжелых последствий работы небезопасных атомных станций», — сказал Сквернялис. Он также отметил, что проблема строительства белорусской АЭС выходит за рамки проблемы региона и должна решаться на ином уровне.