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Меркель высказалась по поводу белорусской АЭС
24.02.2017 12:34 — Новости Общества | БДГ
Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом высказалась по поводу белорусской атомной станции.
Литовская сторона, как известно, выражает крайнюю обеспокоенность строительством в Беларуси атомной станции. Белорусские власти обвиняются в том, что даже миссия МАГАТЭ, которая контролирует процессы на стройке, допускается к процессу лишь частично.
Накануне в Берлине прошла встреча между канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом. Немецкий канцлер отметила, что строительство в Беларуси АЭС вызывает у Литвы определенное беспокойство.
«Неважно, живешь ты в непосредственной близости или далеко — после Чернобыля мы, разумеется, знаем, что безопасность атомных станций имеет решающее значение», -
Премьер-министр Литвы подчеркнул, что для его страны ядерная безопасность - вопрос выживания из-за возведения небезопасной белорусской АЭС.
«Это вопрос, который беспокоит не только Литву, но и Евросоюз. У нас уже есть негативный опыт в плане тяжелых последствий работы небезопасных атомных станций», — сказал Сквернялис. Он также отметил, что проблема строительства белорусской АЭС выходит за рамки проблемы региона и должна решаться на ином уровне.
Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Литвы
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Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом высказалась по поводу белорусской атомной станции.
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