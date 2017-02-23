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Меркель высказалась по поводу белорусской АЭС

24.02.2017 12:34 — Новости Общества | БДГ  
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Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом высказалась по поводу белорусской атомной станции.

Литовская сторона, как известно, выражает крайнюю обеспокоенность строительством в Беларуси атомной станции. Белорусские власти обвиняются в том, что даже миссия МАГАТЭ, которая контролирует процессы на стройке, допускается к процессу лишь частично. 

Накануне в Берлине прошла встреча между канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом. Немецкий канцлер отметила, что строительство в Беларуси АЭС вызывает у Литвы определенное беспокойство.

«Неважно, живешь ты в непосредственной близости или далеко — после Чернобыля мы, разумеется, знаем, что безопасность атомных станций имеет решающее значение», - отметила Меркель. Она добавила, что вопрос строительства АЭС будет обсуждаться с Россией, так как стройка важна для людей, живущих в ЕС.

Премьер-министр Литвы подчеркнул, что для его страны ядерная безопасность - вопрос выживания из-за возведения небезопасной белорусской АЭС. 

«Это вопрос, который беспокоит не только Литву, но и Евросоюз. У нас уже есть негативный опыт в плане тяжелых последствий работы небезопасных атомных станций», — сказал Сквернялис. Он также отметил, что проблема строительства белорусской АЭС выходит за рамки проблемы региона и должна решаться на ином уровне.

Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Литвы приняло решение о назначении дипломата Дарюса Дегутиса послом для выполнения особых задач по вопросам строящейся в Островце Белорусской АЭС. МИД  Беларуси призвал не политизировать стройку атомной станции и заверил в желании белорусской стороны идти навстречу литовским партнерам в вопросах обсуждения станции, а позднее глава пресс-службы весьма своеобразно «поставил на место» литовского министра Линаса Линкявичюса.

 
 
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Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом высказалась по поводу белорусской атомной станции.

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