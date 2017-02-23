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Пять контролеров в Бобруйске подозревают в получении взяток от водителей своего же предприятия

24.02.2017 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Пятерых сотрудников отдела контроля пассажирского транспорта «Могилевоблавтотранса» подозревают в получении взяток. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Подозреваемые получали взятки с 2014 года по февраль 2017 года, считает следствие. Они были в сговоре с начальником отдела и действовали на территории Могилевской области, в том числе по месту своей работы в здании Бобруйского автовокзала.

— Ежедневно подозреваемые с каждого рейса принимали для себя от водителей «Могилевоблавтотранса» в качестве взяток денежные средства. За это контролеры ставили в выданных водителям билетно-учетных листах фиктивные отметки о проведенных ими проверках соблюдения правил перевозки пассажиров, багажа, соблюдения тарифов и правильности оформления перевозочных документов. В действительности же такие проверки не проводили, а указанные отметки ставили в служебных кабинетах, — рассказала официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

Сумма незаконно полученных денежных средств зависела от протяженности маршрута и составляла от 2,5 до 5 рублей за каждый рейс.

Следователи продолжают расследование. На имущество подозреваемых наложен арест. Они находятся под стражей.

 
 
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Следствие полагает, что взятки давались, чтобы контролеры не проводили проверки.

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