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Мэр Витебска проведет встречу с горожанами по вопросам, связанным с налогом на тунеядство
24.02.2017 13:06 — Новости Общества | Tut.by
Председатель горисполкома Виктор Николайкин 25 февраля проведет личный прием горожан по вопросам, связанным с действием декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества»,
Прием пройдет с 9.00 до 12.00 в здании горисполкома по адресу: ул. Ленина, 32, каб. 209.
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Прием пройдет с 9.00 до 12.00 в здании горисполкома по адресу: ул. Ленина, 32, каб. 209.
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