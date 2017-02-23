﻿ Мэр Витебска проведет встречу с горожанами по вопросам, связанным с налогом на тунеядство. 21.by
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Мэр Витебска проведет встречу с горожанами по вопросам, связанным с налогом на тунеядство

24.02.2017 13:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Председатель горисполкома Виктор Николайкин 25 февраля проведет личный прием горожан по вопросам, связанным с действием декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», сообщает сайт городских властей.

Прием пройдет с 9.00 до 12.00 в здании горисполкома по адресу: ул. Ленина, 32, каб. 209.

 
 
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Прием пройдет с 9.00 до 12.00 в здании горисполкома по адресу: ул. Ленина, 32, каб. 209.

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