﻿ В Жодино три кафе ожидают штрафа за нарушение авторского права на музыку. 21.by
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В Жодино три кафе ожидают штрафа за нарушение авторского права на музыку

24.02.2017 13:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Жодинская милиция проверила местные кафе на предмет соблюдения авторских прав на музыку, которая играет в заведениях. В трех из них зафиксировано незаконное использование объектов авторского права.


— Всякие проверки были, но проверка авторских прав в нашей жизни впервые. Мы не ожидали такого поворота событий, никогда никто нам не говорил о том, что мы должны платить за музыку. Наше кафе маленькое, дискотеки у нас не проходят. Теперь нам звонят из других кафе, спрашивают о том, что произошло. В одном из кафе ноутбук пытались забрать, но взяли только флешку. ОБЭП готовит документы в суд и мы, наверное, получим штраф. Но я считаю, что для начала мы могли бы получить информацию о том, за что должны платить, — рассказали ex-Press.by в одном из кафе, где сотрудники милиции изъяли ноутбук, на который была записана музыка.

В Жодинском ГОВД подтвердили факт того, что проверки в кафе проводились сотрудниками ОБЭП.

Комментарий юриста Олега Мацкевича:

— В соответствии с законодательством представление произведения посредством актерской игры, пения, чтения, декламации, игры на музыкальном инструменте, танца или другим образом, в том числе с помощью технических устройств, в общественных местах является публичным исполнением. На публичное исполнение распространяется действие авторского права и смежных с ним прав (ст. 1, 6, 25 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» от 17.05.11 № 262-З).

Если в кафе, ресторане, клубе используются музыкальные произведения в качестве фоновой музыки, необходимо заключить с Национальным центром интеллектуальной собственности (НЦИС) договор об использовании произведений для того, чтобы совершаемые действия являлись законными и не нарушали авторские права правообладателей, чьи интересы представляет НЦИС. Более подробно информацию можно получить на сайте организации.

Нарушение авторского права влечет за собой административную и уголовную ответственность (ст. 9.21 КоАП, ст. 201 УК Республики Беларусь).

 
 
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Жодинская милиция проверила местные кафе на предмет соблюдения авторских прав на музыку, которая играет в заведениях.

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