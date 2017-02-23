МИНСК, 24 фев — Sputnik. В программу этапа Кубка мира по фристайлу, который состоится 25 февраля в "Раубичах" внесены изменения, сообщили Sputnik в министерстве спорта и туризма Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Минспорта: на этапе КМ по фристайлу за своих будем болеть вдвойне

Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" примет шестой этап КМ в субботу, 25 февраля.

"Как сообщили из Белорусского лыжного союза, в программу этапа Кубка мира по фристайлу, который пройдет 25 февраля в "Раубичах", внесены небольшие изменения", — рассказали в пресс-службе Минспорта.

Так, по информации собеседников агентства, замер скорости начнется в 07:45, а не в 08:00 (как планировалось ранее). "Таким образом, остальное расписание квалификационных соревнований смещается на 5-10 минут", — уточнили в ведомстве.

Финалы пройдут без изменений во времени.

Программа соревнований:

07:45-07:55 — замер скорости (жен)

07:55-08:40 — тренировка (жен)

08:40-08:55 — подготовка склона, открывающие

08:55-09:30 — квалификация (жен)

09:30-09:35 — подготовка склона

09:35-09:45 — замер скорости (муж)

09:45-11:05 — тренировка (муж)

11:15-11:15 — подготовка склона, открывающие

11:15-12:05 — квалификация (муж)

12:05-12:25 — перерыв

12:25-12:35 — замер скорости (жен+муж финалисты)

12:35-13:10 — тренировка (жен+муж финалисты)

13:10-13:30 — подготовка склона, открывающие

13:30-13:48 — женщины, финал 1 (12)

13:48-14:06 — мужчины, финал 1 (12)

14:06-14:09 — перерыв

14:09-14:19 — женщины, финал 2 (6)

14:19-14:.30 — мужчины, финал 2 (6)

14:30-14:35 — подготовка церемонии награждения

14:35-14:40 — награждение (жен)

14:40-14:45 — награждение (муж)

14:45-15:00 — интервью призеров.

В соревнованиях примет участие около 70 спортсменов из 12 государств: Австралии, Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Швейцарии и Японии.

Планируется, что Беларусь на этапе Кубка мира представят: Максим Густик, Станислав Гладченко, Артем Башлаков, Дмитрий Мазуркевич, Павел Дик, Илья Горелик, Александра Романовская, Анна Гуськова, Анна Рослик и Вера Ляшкевич.

Олимпийский чемпион Антон Кушнир в соревнованиях принять не сможет: он проходит сейчас углубленное медицинское обследование .

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