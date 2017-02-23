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Организаторы внесли изменения в программу этапа КМ по фристайлу
24.02.2017 13:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев — Sputnik. В программу этапа Кубка мира по фристайлу, который состоится 25 февраля в "Раубичах" внесены изменения, сообщили Sputnik в министерстве спорта и туризма Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" примет шестой этап КМ в субботу, 25 февраля.
"Как сообщили из Белорусского лыжного союза, в программу этапа Кубка мира по фристайлу, который пройдет 25 февраля в "Раубичах", внесены небольшие изменения", — рассказали в пресс-службе Минспорта.
Так, по информации собеседников агентства, замер скорости начнется в 07:45, а не в 08:00 (как планировалось ранее). "Таким образом, остальное расписание квалификационных соревнований смещается на 5-10 минут", — уточнили в ведомстве.
Финалы пройдут без изменений во времени.
Программа соревнований:
В соревнованиях примет участие около 70 спортсменов из 12 государств: Австралии, Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Швейцарии и Японии.
Планируется, что Беларусь на этапе Кубка мира представят: Максим Густик, Станислав Гладченко, Артем Башлаков, Дмитрий Мазуркевич, Павел Дик, Илья Горелик, Александра Романовская, Анна Гуськова, Анна Рослик и Вера Ляшкевич.
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Финальные старты пройдут без изменений по времени, сдвинуться лишь квалификационные соревнования.
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