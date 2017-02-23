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Часть тракторного поселка в Минске все же сохранят

24.02.2017 14:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев — Sputnik. Лучшие достижения советской градостроительной школы в тракторном поселке Минска необходимо сохранить, заявил главный архитектор УП "Минскградо" Александр Акентьев.

В марте часть послевоенной застройки в районе Тракторного завода планируется снести. Многие жители столицы и активисты против сноса поселка: там сохранилось множество зданий с уникальной архитектурой, которые могут привлекать туристов.

"Тракторный поселок — уникальный градостроительный ансамбль послевоенного периода, основанный на квартальной планировке. Это пример того, как в советское время подходили к организации быта и отдыха горожанина. Удобные пешеходные связи, зеленые зоны, объекты культуры, спорта, образования и торговли в шаговой доступности делали район максимально комфортным для жизни", — сообщил Акентьев, его слова привела БелТА.

Отдельно выделил архитектор улицы Кошевого, Грицевца и участок улицы Долгобродской с предзаводской площадью. "Все лучшие достижения того периода нужно сохранить", — отметил Акентьев.

Как добавил представитель "Минскградо", состояние инженерных сетей и зданий требует больших капитальных вложений.

 
Теги: Минск
 
 
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Жители столицы и активисты призывали власти сохранить поселок у Тракторного завода как памятник архитектуры.

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