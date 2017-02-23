В Беларуси празднуют Масленицу и провожают зиму, а снег почти растаял. Мы собрали данные о высоте снежного покрова в Минске и попробовали вспомнить не только прошлогодний снег, но и прошловековой. Результаты нас удивили.

Самые снежные зимы

Безусловным лидером по многим показателям стала зима 1892−1893 годов. Тогда же метеорологи начали ежедневно фиксировать уровень снежного покрова. К сожалению, сведений о начале той зимы нет, но даже с неполными данными с 1 января 1893-го она до сих пор удерживает большинство рекордов.

С января по конец марта 1893-го средний уровень снега в столице был 51 см. Больше века спустя снежный покров зимы-рекордсменки 1996 года за те же месяцы в среднем составил почти 46 см.

Следующий не побитый рекорд 1893 года — количество дней со снегом: 107 дней с января до конца апреля. Из них 45 дней до сих пор удерживают рекорды по высоте сугробов! И наконец, 23 февраля 1893-го в Минске был зафиксирован абсолютный максимум высоты снежного покрова за всю историю — 76 см.









Если определять «снежность зимы» по среднему уровню покрова с ноября по апрель, то 7 из 10 рекордсменов приходятся на близкие к рубежу XIX и XX веков года. Из ближайших к нашему времени рекордсменов 2-е место принадлежит зиме 1995−1996, а замыкает топ-10 — отметившаяся «Хавьером» зима 2012−2013 годов.









Самые бесснежные зимы

В рейтинге самых бесснежных зим 7 из 10 рекордов принадлежат зимам 2000-х. Максимальной бесснежностью за весь период инструментальных метеонаблюдений отметилась зима 2007−2008. Тогда с ноября по март средний уровень снежного покрова составил всего полтора сантиметра, а максимальный уровень снега, около 10 см, нетипично отмечен лишь в начале ноября и конце марта.

Также из недавних рекордов бесснежности в топ-10 вошли подряд две зимы 2013−2014 и 2014−2015 годов со средним уровнем снега 2,5 см.









Самые длинные зимы

Попробуем рассмотреть «снежность зимы» не по среднему уровню, а по количеству дней со снежным покровом. За полгода с ноября по апрель минчане видели снег 152 дня в сезоне 1968−1969 — это лидер такого рейтинга. 148 дней лежал снег с начала ноября 1995-го по середину апреля 1996-го, 139 дней в 1993−1994 и 1998−1999 годах.









Самые короткие зимы

Меньше всего дней со снегом было зимой 1924−1925 гг. — 47 дней. Более половины коротких зим из десяти самых бесснежных вы могли наблюдать лично. 2-е и 3-е места с 57-ю днями снега у зим 1989−1990 и 2006−2007 гг. Лишь на декабрь и январь пришлись основные осадки зимы 2013−2014, тогда снег лежал всего 59 дней. Первую зиму с новоизбранным президентом Александром Лукашенко минчане встретили 66 днями снега в 1994−1995-м. 73 дня снега вы могли застать в 1974−1975, 2007−2008 и 2014−2015 годах.









Самые сильные снегопады

В сводках погоды указывают количество осадков в миллиметрах. Для дождей 1 миллиметр осадков — это 1 литр воды на квадратный метр, а для снега — 1−1,5 см снежного покрова. Мы будем рассматривать снегопады не в миллиметрах осадков, а так, как мы видим их на улице, то есть в приросте толщины снега. Расскажем о тех из них, которые увеличили уровень снега за двое суток более чем на 20 сантиметров.

Высота снежного покрова зависит не только от количества осадков, но также от его плотности, температуры воздуха, рельефа местности, ветра, растительности, формы выпадающих снежинок, она меняется со временем под влиянием собственного веса. Например, у только что выпавшего снега плотность около 50−100 кг/м3, а у слежавшегося снега — 200−400 кг/м3.

За 125 лет в Минске было 14 снежных штормов, которые принесли рекордные сугробы. Интересно, что 9 из них пришлись на последние 25 лет.

Минувшей зимой циклон «Даниелла» принес 21 см снега. До сих пор « убедительные просьбы » Мингорисполкома убрать снег вспоминают в связи с любым выпадением осадков и не только.

Первые дни 2004 года отмечены снегопадами, увеличившими высоту снежного покрова на метеоплощадке в Минске на 27 см. Рассмотреть тротуар на многих улицах было просто невозможно, а из-за праздников уборочные машины на улицах города появлялись нечасто .

Февраль 2003 года отметился снегопадом в 23 см. К уборке улиц привлекали военных . А когда к апрелю весь снег в столице растаял, природа за три дня принесла 26 см снега.

22 сантиметра за сутки прибавилось 20 февраля 2000 г. Такое поэтическое упоминание итогов снегопада встречается в газете «Вечерний Минск»: «в белых свадебных нарядах стояли березки, ели и сосны. Ну, а холмы и пригорки казались озабоченными женихами». Степень озабоченности снегопадом минских властей осталась за кадром, вероятно потому, что в те же дни Лукашенко освободил от должности председателя Мингорисполкома Владимира Ермошина и назначил его и.о. премьер-министра.

За два дня в конце февраля 1999 г. уровень увеличился на 22 см. К началу марта снег растаял, а затем снова навалило с 8 до 47 см. В интернете сложно найти упоминания о тогдашней битве коммунальников со снегом, но известно, что футбольный матч между сборными Беларуси и Швейцарии был под угрозой срыва .

25 сантиметров намело к 10 января 1996 года, что позже помогло стать той зиме самой снежной и длинной за 100 лет.

В 1992 году за сутки навалило 26 см снега, увеличив снежный покров 14 ноября до 37 см и установив целую неделю рекордных сугробов для середины ноября. После этого природа, будто испугавшись своего напора, устроила практически бесснежную и короткую зиму.

22 см намело 13 декабря 1981 г., 26 см прибавилось 15 февраля 1956 г. На 41 см увеличился покров к 10 февраля 1926 г. за несколько дней снегопада, а спустя полтора месяца снегопад принёс ещё 20 см. Начало декабря 1906 г. отметилось снегопадом на 24 см.









Вы думаете, что мы пропустили циклон «Хавьер» , который с 2013 г. стал народным эталоном снегопадов? Он принес всего лишь 11 сантиметров снега, но из-за метели и уже лежащих сугробов, снег активнее переносился ветром.

Когда ложится первый снег

Рассмотрим случаи, когда после первого снега образовывался более-менее устойчивый снежный покров, начиная с 1944 года. Самый ранний первый снег был отмечен 6 октября 1998 г., а самый поздний 25 декабря 2011 года.

Первый снег чаще всего регистрировался в ноябре — 51 раз, из них 30 во второй половине месяца. Октябрь радовал первым снегом 17 раз, а декабрь только 5.

В половине случаев первый снег приносит до 2 см снежного покрова. Каждый третий — от 3 до 6 см. Самый обильный первый снег был отмечен 1 ноября 1968 г. (14 см) и 23 ноября 2008 г. (12 см). В последнем случае первый снег вызвал недовольство бывшего мэра Михаила Павлова качеством уборки улиц, а также из-за непогоды произошли массовые отключения электроэнергии.





Когда тает последний снег

С приходом весны снега в Минске становится меньше с каждым днём. 1 марта средний за 125 лет уровень покрова составляет 21 см снега, а 1 апреля уже 6 см.





С 1940-х до середины 1970-х снег таял все позже, смещаясь с конца марта к середине апреля. После этого наблюдалась обратная тенденция. Раньше всего снег сошел 5 марта в 1990 г. До 1 мая не таял снег в 2007 году. 15 см последнего снега за раз растаяло 10 апреля 1964 г.





Самый стабильный снег

Эта зима отметилась рекордной снежной стабильностью. С 22 января высота снежного покрова в столице практически не менялась 25 дней и держалась на уровне 15−16 см. Последние подобные периоды были в феврале-марте 1983 г., когда высота снежного покрова в Минске была 6−8 см 27 дней подряд, и зимой 1968−1969 г. с 29 днями на уровне 19−21 см.





Какой же Новый год без снега

В среднем каждый третий новый год был почти бесснежным. За последние полвека новый год без снега минчане встречали в 1972, 1973, 1975, 1976, 1981, 1990, 1995, 2005, 2007 и 2014 годах. А символические 1−2 см на минских улицах лежали 1 января в 1983, 1984, 1989, 1992, 2008, 2015 и 2017 годах.

Что случилось со снегом?

Если сравнить два периода — 1946−1988 и 1989−2016 гг., то количество дней со снегом уменьшилось в среднем на 2 недели (было 114 дней, стало 100). А средний уровень снега «стаял» на полтора сантиметра (было 7,4 см, стало 5,9).





На тепловой карте можно увидеть, что периоды снежных и бесснежных зим чередуются с определенной регулярностью. После серии снежных зим следует серия бесснежных зим. И если раньше эти циклы занимали несколько лет, то в последние годы колебания всех показателей ускорились.

Даже наши читатели, которые только-только подошли к своему совершеннолетию, застали в своей жизни все снежные рекорды — от максимальных до минимальных. Самые снежные и бесснежные зимы. Самые длинные и короткие зимы. Самый ранний и поздний первый снег. Самое раннее и позднее таяние. А также большинство рекордных снегопадов.

В интерактивной инфографике ниже вы можете сами исследовать снег. Она обновляется автоматически, поэтому даже в следующие зимы вы будете знать о снеге всё.

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