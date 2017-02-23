Уголовное дело за хищение в крупном и особо крупном размере, совершенное группой лиц, направлено в суд Центрального района, сообщили TUT.BY в областной прокуратуре.

Обвиняемые причастны к одной из двух краж , которые произошли в гомельском веломагазине в мае 2016 года.

В ночь с 6 на 7 мая прошлого года из магазина были похищены 22 дорогих велосипеда на общую сумму более 32 тыс. рублей. Злоумышленники при помощи отмычек взломали дверной замок и выкатили двухколесный транспорт. Большую часть велосипедов, которые позже удалось изъять, мужчины передали для перепродажи своим знакомым.

Задержали гомельчан спустя полтора месяца сотрудники милиции. Обвиняемые в компании еще одного знакомого взломали запасной вход в магазине рыболовных принадлежностей. Когда мужчины выносили и грузили снасти в машину, их застали милиционеры.

— Также установлено, что один из обвиняемых в 2010 году обокрал пару торговых роллетов местного рынка в одном из районов Гомеля, — добавили в прокуратуре Гомельской области.

Общий ущерб составил 92,5 тыс. рублей, из которых 72 тысячи обвиняемые смогли возместить.