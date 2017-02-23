В белорусский прокат вышла биографическая драма "Джеки" режиссера Пабло Ларраина — один из самых сильных фильмов 2016 года. Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев посмотрел картину в кинотеатре SilverScreen и пришел к достаточно простому выводу: таких фильмов снимают все меньше и меньше.

Жаклин Кеннеди как главная героиня

Упомянутая выше Портман играет в фильме даже не главную роль — она буквально "тянет" на себя весь фильм. Да, на саму Жаклин Кеннеди Портман похожа только розовым костюмом и прической, но на это даже не обращаешь внимания — настолько ты веришь ей.

Сюжет "Джеки" — воспоминания самой Кеннеди о трех днях после убийства мужа, о подготовке к похоронам и прощании с Белым домом. Все это героиня рассказывает журналисту Life — предварительно договорившись о том, что текст она потом перепроверит, а ненужное вырежет. И такое поведение — вовсе не высокомерие или снобизм, но стремление создать миф о своем убитом супруге.

Когда героиня Портман плачет и стирает с лица кровь Джона Кеннеди, когда она сама выбирает место для захоронения или объясняет детям, что папа больше не придет — мы ей верим. Когда она курит, напивается и меряет все свои наряды под любимую песню супруга — тоже. Если серьезно, то за все сто минут фильма ни на секунду не вспоминаешь, что все это — очередной байопик, снятый в Голливуде.



© Фото: SilverScreen Кадр из фильма "Джеки"

Зернистость и плачущая скрипка

Конечно, Портман — не единственное достоинство "Джеки". Чилийский режиссер Ларраин принципиально снял фильм на пленку, а на такой шаг в 21-м веке идут немногие. Поэтому и зернистость изображения, и любовно воссозданные кадры экскурсии Жаклин по Белому дому, и до секунды выверенные сцены — все это создает впечатление хорошего документального фильма, который можно было бы увидеть в эфире Discovery.

Авторы фильма избегают лишней сентиментальности и не хотят давить на жалость зрителя — скорбь Кеннеди показана без прикрас, а когда надо, напряжение помогает держать и трагическая струнная музыка, мастерски подобранная к ленте Микой Леви.

Прекрасный Камелот

Главной целью Жаклин, как она признавалась в интервью журналистам, было создать миф о своем убитом муже и показать, каким его нужно помнить. "Его вспомнят как человека, который разрешил Карибский кризис, или как человека, который его заварил?" — задался вопросом в "Джеки" персонаж брата президента.

Но и благодаря фильму, и без него ясно одно: в первую очередь сегодня Джона Ф. Кеннеди вспоминают как "того самого застреленного советским шпионом президента" и как мужа иконы стиля и сдержанности Жаклин Кеннеди. И именно она — как в жизни, так и в фильме — создала образ его администрации как прекрасной эпохи короля Артура и могучего Камелота.

Фильм "Джеки" получил всего три номинации на "Оскар": за костюмы, музыку и главную женскую роль. Драма заслуживает каждую из этих наград — и даже больше.