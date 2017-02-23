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В Жлобине будут судить продавцов спайса, чей друг умер после употребления наркотика
24.02.2017 15:19 — Новости Общества | Tut.by
Двое жителей райцентра заказали в Интернете психотроп — реагент для приготовления спайса. Его нужно было забрать в Бобруйске, куда парни и отправились. На обратном пути часть уже приготовленной курительной смеси молодые люди сбыли товарищу.
На следующий день парни и еще три приятеля собрались в квартире у одного из них, чтобы употребить спайс. Ночью часть молодых людей ушла, остальные продолжили курить смесь и смотреть фильмы. Утром товарищи разошлись.
Младшие сестра и брат 21-летнего парня, принимавшего гостей, попытались разбудить его, однако тот был мертв. Правоохранители задержали двух человек, 1992 и 1993 годов рождения, которые и ездили за «товаром» в Бобруйск.
Оба частично признали свою вину. Уголовное дело передано в суд.
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Оба парня свою вину признали частично.
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