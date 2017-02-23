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Водителю МАЗа, сбившему насмерть женщину с ребенком, оглашен приговор

24.02.2017 16:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев — Sputnik. Суд Борисовского района приговорил местного жителя, который управляя грузовиком МАЗ сбил насмерть женщину с ребенком в Борисове, к трем годам шести месяцам лишения свободы, сообщили в Минском областном суде.

"Приговором суда водитель признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения", — сообщили Sputnik в пятницу в Минском областном суде.

Кроме этого он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на пятилетний срок.

Кроме этого с ОАО "Борисовский завод агрегатов", где он работал водителем, взыскано в пользу потерпевшей 15000 рублей в счет денежной компенсации морального вреда и счет возмещения расходов на юридическую помощь в сумме 150 рублей, сказали в суде.

Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

Смертельное ДТП случилось 22 ноября 2016 года в Борисове, водителя заключили под стражу, возбудили уголовное дело. Ранее агентство сообщало со ссылкой на ГАИ, что 55-летний житель Борисовского района, управляя грузовиком МАЗ, ехал по проспекту Гагарина, перед пешеходным переходом водитель не снизил скорость и сбил девочку 2009 года рождения и ее мать 1971 года рождения, они скончались на месте.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении, ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями, в течение пяти лет.

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