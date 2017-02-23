По факту Витебске вандалы разбили стены в отремонтированном подземном переходе">повреждения плитки из керамогранита на стенах подземного перехода, расположенного на пересечении улиц Терешковой, Петруся Бровки и проспекта Московского в Витебске, возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.



Фото: Игорь Матвеев

Сообщение о повреждении стен в недавно отремонтированном переходе поступило в милицию утром 22 февраля. Следователи насчитали 40 поврежденных плиток размером 60×60 см. Они требуют полной замены. Предполагается, что неизвестный вандал (или вандалы) орудовали здесь с 23 часов 21 февраля до 1 часа 50 минут 22 февраля.

Плитку из керамогранита в переходе установили летом минувшего года. Сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей.

Городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту порчи имущества в общественном месте. Специалисты изучают записи с видеокамер, расположенных в зданиях возле подземного перехода, назначили судебно-трасологические экспертизы по следам обуви, изъятым с места происшествия.



Фото: Игорь Матвеев

Следователи обращаются к очевидцам происшествия, а также к горожанам, которым что-либо известно о повреждении плитки в подземном переходе, сообщить об этом в городской отдел Следственного комитета или позвонить по телефонам: 8 (0212) 46-21-13, 46−21−55.