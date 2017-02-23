Белорусскую школу не критикует только ленивый. Под раздачу попадает все: «поборы», «обязаловка», «случайные» педагоги, учебники-загадки, раскусить которые не по силам и взрослому. Общественность требует повысить уровень образования — министерство меняет правила оформления тетрадей. Наши дети обречены? Или есть другой путь?



Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

Хоумскулинг — это домашнее образование, осуществляемое силами семьи. В мире к нему относятся по-разному. Если в Северной Америке и Англии он расценивается как нормальный (а в религиозных кругах — оптимальный) вариант образования, то Германия запрещает хоумскулинг как разновидность насилия над детьми. В России учить ребенка дома может любой желающий. В Беларуси «домашнее образование» запрещено. Но разрешен «индивидуальный учебный план» — по сути, то же самое. Перейти на него — сложная, но выполнимая задача.

Среди родителей единства мнений тоже нет, но большинство против. Основные аргументы — невозможность социализации и низкий уровень «домашних» знаний.

Может ли ребенок, учившийся вне школы, конкурировать со своими сверстниками? Да. Исследования показывают: учебные результаты хоумскулеров выше достижений их сверстников, которые посещали школу. При домашнем образовании проще выстроить индивидуальный подход к ребенку и сохранить познавательную мотивацию, которую душит школьная уравниловка.

Хоть исследование американское, оно крайне актуально для нас — ведь низкий уровень школьного обучения приводит к тому, что дети не знают элементарных вещей. Что именно отмечают 9 мая? Сколько нужно градусов для кипения воды? В каком веке произошла Октябрьская революция?

«Веду курсы обществоведения. Пишем тест. Будущая абитуриентка спрашивает — что было раньше: античность или средневековье. Я в шоке. Отвечаю — ведь это материал не обществоведения, а истории. В итоге пишет на десять. И вообще — очень умная девочка, рассуждать умеет. Чему учат в школе — не ясно». Сергей, преподаватель.

Родители признаются: к услугам репетитора все чаще приходится прибегать с 5−6-го класса. Складывается абсурдная ситуация — день ребенок проводит в кружках и у наемных учителей, а с утра идет «отмечаться» в школу. Даже глава государства говорит, что от лишней нагрузки дети страдают дебилизмом . Может, за счет школы стоит разгрузить ломовую лошадь?

Как работает домашнее образование

Хоумскулинг — это лишняя головная боль для родителей. Но не настолько серьезная, как можно подумать.

Если вы решили перевести своего ребенка на внешкольное образование, это вовсе не значит, что тем самым вы должны лишать его контакта с учителем. Чаще всего хоумскулеры занимаются с репетиторами — и это не обязательно влетает семье в копеечку. Не нужно (и даже вредно) дублировать школьную почасовку — одно индивидуальное занятие куда эффективнее четырех уроков в орущем классе. Идея хоумскулинга в том, что ребенок учится сам, а педагог лишь направляет чадо в нужном направлении и объясняет сложные куски.

Хоумскулеру не нужен «вузовский» репетитор — помочь разобраться в программе может студент-отличник. Он и возьмет меньше, и лучше помнит свои школьные годы — а значит, представляет, какие трудности могут возникнуть у ребенка.

Финансовое бремя необязательно нести в одиночку. На западе родители хоумскулеров образуют «кооперативы» для того, чтобы распределить нагрузку между собой. Получается группа из 6−8 детей. В этом случае репетитор тоже сможет уделить достаточно внимания каждому — но сумма, заплаченная за одного ребенка, становится в разы меньше. Кроме того, в подобных группах часто оказывается родитель, хорошо разбирающийся в том или ином предмете и готовый вести его на общественных началах. Таких единомышленников можно найти в социальных сетях.

Наконец, в случае Беларуси так называемый «индивидуальный учебный план» не запрещает посещать школу. Ребенок по-прежнему числится в журнале и может посещать уроки — те, которые посчитает нужными.

Конечно, затрат на домашнее обучение все равно не избежать. Но хоумскулеру не нужно сдавать деньги на ремонт. Не нужно получать «горячее питание», которое скоро окажется в урне. И для того, чтобы учиться дома, необязателен деловой стиль одежды.

«То ли в девятом, то ли в десятом классе нам поставили черчение. С учительницей трудов у девочек. В четверг, третьим уроком, — сразу после столовки. В итоге каждую неделю мы специально приносили то, что в меню называлось „пиццей“ и прятали в швейные машинки. Через пару недель в кабинете стало вонять трупом. Училка долго не понимала, в чем прикол. Потом догадалась. И вломила параллельному классу». Игорь.

А как же социализация?

Хоумскулеры демонстрируют лучшие учебные результаты. Но в современном мире все большее значение приобретают не академические знания, а личностные навыки — умение ладить с людьми, заводить знакомства, находить возможности. Может, школа учит ребенка жить в обществе?

«Без школы невозможна социализация», скажут многие. Но что такое социализация? «Приобретение навыков, нужных для жизни в обществе». Ответ неправильный. Социализация — это приобретение навыков, нужных для жизни в том сообществе, где эта самая социализация проходит. Социализация белорусского ребенка, «запертого» среди трех десятков своих одноклассников на 11 лет, отличается от социализации японского школьника, где классы регулярно «перетасовывают» — ведь, по мнению японцев, именно так ребенок осваивает навык знакомства и построения отношений с новыми людьми.

«Школа — это место, где говорить «нет» наркотикам учат люди, неспособные сказать нет подписке на «Юный спасатель», Юля, 11 класс.

Нравится или не нравятся белорусскому ребенку школа, класс, учителя — он не может ничего изменить. Белорусская школа учит не жить в обществе, а приспосабливаться к узкой и закрытой группе, покинуть которую невозможно.

«И правильно, что учит. На работе никто не будет создавать особые условия». Не будет. Но в современном мире можно найти то место работы, на котором тебе будет комфортно. Найти даже в ситуации кризиса. И шансы на это значительно повышаются у того, кто обладает большими знаниями и привык принимать решения сам, а не выполнять из-под палки приказы учителя.

Где нужны школьные «навыки жизни»? Не только в тюрьме или армии: они были необходимы советскому человеку, который раз и навсегда получал образование, трудоустраивался на первую и последнюю работу, а затем уходил «доживать» на пенсию.

Мир изменился. Болтливость, которая раньше считалась недостатком, отвлекающим от работы, превратилась в коммуникабельность — обязательную строчку вакансии. Работник, сменивший несколько мест — это не «перекати-поле», а специалист с разнообразным опытом.

Сейчас сложно встретить человека, который трудится на одном месте. Многие берут подработки — а для этого нужно уметь заводить знакомства и осваиваться в новом коллективе. Можно ли научиться этому в школе, где детей консервируют в одном классе на 11 лет?

Хоумскулинг социализирует. Исследования показывают: бывшие хоумскулеры порой больше социализированы, чем их школьные сверстники. А на вопрос, счастливы ли они во взрослой жизни, почти 60% отвечают утвердительно — среди «обычных» взрослых таких менее 30%.

Стоит ли переводить ребенка на домашнее обучение?

«Хоумскулинг — это здорово?» Не все так просто.

Исследования о преимуществах домашнего образования проводились в США — стране, где эта система отработана десятилетиями. Там есть масса ресурсов, которые позволят родителям-неофитам хоумскулинга не наломать дров, сообщество, готовое поддержать новичка. А в Беларуси?

Хоумскулинг требует затрат — не только финансовых, но и личных. Нужно будет искать учителей, искать единомышленников, готовых разделить с вами ношу домашнего обучения. Внимательнее относиться к процессу обучения ребенка. Не строже, а именно внимательнее — это куда сложнее.

Преимущества есть только у правильного хоумскулинга — домашнего обучения ради ребенка. Хоумскулинг для удовлетворения амбиций мамы и папы принесет только вред.

Увы, реализация в ребенке — давняя традиция многих наших семей. В этом случае дети — не личности со своими взглядами и интересами, а выгодное поле для инвестиций. «Ходишь к репетитору — почему 7 за четверть?». «Я тебя растила не для того, чтоб ты была врачом на нищенской зарплате».

«Хотел смотреть сериалы в оригинале, как крутой. Попросил деньги на курсы английского. Стал понимать сюжет, подтянул разговорные навыки. Но за год по предмету все равно вышло 8. И был скандал — ведь если я хожу на курсы, я должен быть первым по предмету». Олег, 10 класс.

Домашнее обучение — это большое вложение в ребенка. Которое не всегда возвращается так, как ожидаешь. Фанатичные родители, потратившись на хоумскулинг, взамен могут удесятерить требования к ребенку. И будет беда.

Правильный хоумскулинг — это обучение в соответствии с возможностями и потребностями ребенка. Когда родители «лучше знают», что нужно их чаду, ребенок вновь оказывается зажат в тиски — не школьные, но родительские.

Некоторые исследователи заявляют: высокие результаты хоумскулеров объясняются не самим домашним образованием, а более трепетным отношением к ребенку со стороны хоумскулинг-родителей.

Домашнее образование подходит семьям, которые готовы вкладываться в своих детей, не требуя ничего взамен. Но много ли таких семей в нашей стране?

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