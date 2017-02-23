﻿ О геморрое, полипах и проблемах со стулом. На вопросы пользователей TUT.BY ответил проктолог. 21.by
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О геморрое, полипах и проблемах со стулом. На вопросы пользователей TUT.BY ответил проктолог

24.02.2017 17:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Как часто проходить обследование у проктолога, как жить с полипами в кишечнике и как готовиться к операции по их удалению. Нужно ли просить о проведении колоноскопии под наркозом, можно ли годами жить с геморроем, и сколько раз в день нужно посещать туалет. Обо всем этом рассказал гость нового выпуска проекта «Не стыдно спросить».

О том, как следить за здоровьем в достаточно интимной зоне, пользователям TUT.BY рассказал специалист медицинского центра «Лодэ» врач-проктолог высшей категории, кандидат медицинских наук Дмитрий Гребенников.

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Теги: Минск
 
 
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О том, как следить за здоровьем в достаточно интимной зоне, пользователям TUT.BY рассказал специалист медицинского центра "Лодэ" врач-проктолог высшей категории,...

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