Как часто проходить обследование у проктолога, как жить с полипами в кишечнике и как готовиться к операции по их удалению. Нужно ли просить о проведении колоноскопии под наркозом, можно ли годами жить с геморроем, и сколько раз в день нужно посещать туалет. Обо всем этом рассказал гость нового выпуска проекта «Не стыдно спросить» .

О том, как следить за здоровьем в достаточно интимной зоне, пользователям TUT.BY рассказал специалист медицинского центра «Лодэ» врач-проктолог высшей категории, кандидат медицинских наук Дмитрий Гребенников.

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