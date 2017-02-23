23 февраля около 15.00 в дежурную часть Барановичского ГОВД позвонила жительница одного из многоквартирных домов улицы Наконечникова, которая рассказала, что только что из ее квартиры ушла подозрительная женщина.

В квартиру к пожилой женщине позвонила незнакомка, которая представилась социальным работником и рассказала, что пенсионерке полагается социальная выплата, рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей Барановичского ГОВД Ольга Сакута.

Бабушка впустила визитершу в дом, провела в комнату, оставив входную дверь открытой. Женщина достала толстую тетрадь, в которой лежала стопка денег, и предложила пенсионерке немедленно начать писать заявление на получение социальной выплаты.

Когда обрадованная пенсионерка уже приготовилась писать, из соседней комнаты послышался шум.

«Там кто-то ходит», — сказала пенсионерка «социальному работнику», на что незнакомка заметно напряглась и, повысив голос, потребовала от пожилой женщины немедленно начать писать заявление и не отвлекаться.

— Увидев, что посетительница резко напряглась, женщина тут же потребовала от нее уйти, пообещав начать кричать и звать на помощь, — рассказывает Ольга Сакута. — Незнакомка быстро собрала вещи и ушла, а пенсионерка немедленно позвонила в милицию.

Выехавший наряд через считанные минуты задержал двух подозрительных женщин, которые не успели далеко уйти. Уже в отделе внутренних дел Барановичского горисполкома было установлено, что женщины совершили несколько краж из квартир пожилых одиноких людей на территории города Пружаны. Туда и были переданы задержанные.

— Стоит отметить, что ранее в этот же день к бдительной пенсионерке приходили другие незнакомые женщины, которые предлагали купить у них пледы, — говорит Ольга Сакута. — Мы предполагаем, что таким образом преступная группировка выясняла, одинока ли женщина и что есть в ее квартире.

Кроме того, в этот же день в милицию поступило еще несколько звонков от пенсионеров из разных районов, к которым в дверь также стучались «социальные работники». Во всех случаях в жилище пожилые люди незнакомцев не пустили.

— Еще раз хочу напомнить, что не стоит пускать в дом незнакомых людей, представляющихся работниками социального центра, Красного Креста или любых других благотворительных фондов, — подчеркивает Ольга Сакута. — Не стесняйтесь в любой затруднительной ситуации сразу же звонить в милицию. Лучше перестраховаться, чем жалеть потом о случившемся преступлении.