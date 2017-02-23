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Строительство у Куропат приостановят до понедельника

24.02.2017 18:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 фев — Sputnik. Строительство бизнес-центра возле урочища Куропаты приостановлено на выходные, сообщил в пятницу мужчина, представившийся руководителем стройки, передает корреспондент Sputnik.

Протесты против строительства на улице Мирошниченко продолжаются с понедельника. После пяти дней дежурства у стройплощадки один из активистов пристегнул себя к бамперу грузовика наручниками, а лидер незарегистрированной в Беларуси организации "Молодой фронт" Дмитрий Дашкевич залез на трактор, призвав остановить строительство.

"Строить до понедельника не будем", — сказал мужчина.

Активисты в свою очередь пообещали проверить исполнение обещания утром в субботу и в противном случае вновь заблокировать технику. По их словам, в палатке, установленной возле стройплощадки, на ночь останутся дежурные.

Приехавшие на место противостояния сотрудники МЧС "освободили" мужчину от наручников, после чего Дашкевич слез с бульдозера.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на директора ООО "Белреконструкция" Сергея Нестерова, застройщик, который приступает к возведению бизнес-центра на улице Мирошниченко недалеко от урочища Куропаты, обратился с заявлением в милицию по факту причинения ущерба имуществу строительной компании в крупном размере.

Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь были расстреляны от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Приехавшие на место сотрудники МЧС освободили от наручников мужчину, пристегнувшего себя к грузовику, активисты, в свою очередь, решили оставить на выходные...

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